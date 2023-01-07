أجواء غائمة وأمطار على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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استمرت الأجواء الغائمة والممطرة اليوم على أغلب مناطق الدولة، وذلك مع تزايد كميات السحب الركامية والتي أدت إلى هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع وجود السحب، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسقطت أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة أدت على جريان الأودية في اصفني برأس الخيمة ووادي سهم في الفجيرة، وكانت غزيرة على السلع وبراكة وجزيرة دلما وغياثي والرويس في منطقة الظفرة بأبوظبي.

كما سقطت أمطار غزيرة على كدرا والعقة وضدنا ودبا برأس الخيمة وسكمكم في الفجيرة وعلى مدينة وميناء الفجيرة، ومتوسطة على جبل الحين والفرفار وخفيفة إلى متوسطة على لهباب وسيح السلم وعود ميثاء في دبي، وعلى شارع الإمارات باتجاه القرية العالمية، وغزيرة إلى متوسطة على رأس الخور وسيح شعيب، وشوكة في رأس الخيمة.

وهطلت أمطار خفيفة على الشامخة ومدينة الرياض وكورنيش أبوظبي وغنتوت ومدينة خليفة والشوامخ ومصفح في أبوظبي، وعلى العامرة في العين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة.

كما سقطت أمطار متوسطة على الشارقة في الخان والرحمانية ومويلح وخورفكان وواسط، وعلى مربح بالفجيرة، ومتوسطة على شعم وحبحب برأس الخيمة.

كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطويين بالفجيرة والجزيرة الحمراء وجبل جيس والرمس برأس الخيمة وأم القيوين وعجمان ودبا الحصن والغبيبة في الشارقة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الأحد غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الاثنين، يكون الطقس غائماً جزئياً ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية وشمالية شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في حميم بمنطقة الظفرة بواقع 29.3 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً، وسجلت أدنى درجة في جبل جيس بواقع 7.1 درجات مئوية عند الساعة 3:45 فجراً بتوقيت الإمارات.

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