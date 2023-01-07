قيمتها 110 آلاف درهم .. شرطة دبي تفاجئ سائحة بساعة ثمينة فقدتها قبل عام

المصدر: البيان

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فاجأت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة في إدارة المفقودات والمعثورات، سائحة من قيرغيزستان، أثناء حضورها إلى الدولة بتسليمها ساعة ثمينة تقدر قيمتها بنحو 110 آلاف درهم كانت قد فقدتها قبل عام في دبي في زيارة سابقة.

وتقدمت السائحة بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مفاجأتها بالساعة وذلك بعد أن اعتقدت أنها لن تجدها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها "سعيدة للغاية لاستعادتها قطعتها الثمينة".

وكانت السائحة متواجدة في الدولة قبل عام، وفقدت ساعتها في أحد الفنادق قبل مغادرتها إلى المطار، ولم تكتشف فقدانها، وعند وصولها لبلدها الأم تعرضت لحادث مروري واعتقدت أنها فقدت ساعتها في الحادث وليس في دبي.

وحاولت شرطة دبي التواصل مع السائحة بعد العثور على الساعة في الفندق، عبر الهاتف أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي دون جدوى، وبعد عام قررت السائحة زيارة دبي مرة أخرى، لتفاجئها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتسليمها للساعة.

وأكد سعادة اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل على إسعاد سياح إمارة دبي وتقديم الخدمات لهم وتلبية احتياجاتهم بحرفية عالية.

وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تلقت بلاغاً من أحد الفنادق يفيد بأن سائحة من جنسية قيرغيزستان غادرت الدولة وتركت ساعتها الثمينة خلفها، لافتاً إلى أنه فور تلقي البلاغ عمدت إدارة المفقودات والمعثورات إلى التواصل مع المذكورة عبر هاتفها المُسجل في الفندق وبعد التواصل تبين أن صاحب الرقم إحدى شركات الحجوزات.

وأضاف سعادة اللواء جمال سالم الجلاف أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فاجأت السائحة عند عوتها لدبي مرة أخرى وسلمتها ساعتها الثمينة، وهو الأمر الذي لم تصدقه، لاعتقادها أنها فقدت ساعتها أثناء تعرضها للحادث المرورية في بلدها.

وأكد اللواء الجلاف أن إسعاد السياح في إمارة دبي يعتبر أحد التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي من أجل أن يخوضوا تجربة سياحية آمنة لا تُنسى.

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