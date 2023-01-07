حميد النعيمي: مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن تظاهرة تراثية فريدة

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل يعد أحد أهم المهرجانات التراثية على المستوى الخليجي وموضع فخر واعتزاز أبناء الإمارات.

وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إيماناً من سموه بأهمية إحياء تراث الآباء والأجداد والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي. جاء ذلك في أثناء حضور سموه أمس ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل التلة 2023، بميدان التلة بإمارة عجمان والذي أقيم في الفترة من 1 وحتى 6 يناير الجاري.

دعم

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن المهرجان في عامه الثاني عشر أصبح حدثاً استثنائياً وتظاهرة رياضية تراثية فريدة وتجمعاً لملاك الهجن في الخليج ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ويعكس الصورة الحقيقية والمكانة التي وصلت إليها رياضة الهجن في ظل الدعم الكبير والاهتمام الذي تحظى به من جانب القيادة الرشيدة التي تسير على درب ونهج الآباء المؤسسين وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على التراث والموروث الشعبي، وغرسه في نفوس الأجيال المتعاقبة مؤكداً سموه أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعزز هذا الإرث في قلوب الناس وفي وجدانهم من أجل ترسيخ انتمائهم للوطن بعراقته وأصالته وتاريخه وتراثه.

وأوضح سموه أن الرياضات التراثية عموماً وسباقات الهجن خصوصاً تزيدها الأيام أصالة وعراقة وقيمة في نفوس الناس وتذكرنا بماضينا العريق وحاضرنا الذي يستمد قوته من رسوخ عاداتنا وتقاليدنا وإرثنا وتراثنا لنمضي نحو المستقبل بكل فخر واعتزاز وثبات وإصرار مواكبين إيقاع العصر مع المحافظة على أصالتنا. وأشاد سموه بجهود معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في الإشراف والمتابعة المستمرة لسباقات الهجن في الدولة وإسهاماته الكبيرة في الارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة.. مثمناً دور اللجنة المنظمة للمهرجان في ميدان التلة بعجمان.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن جانباً من منافسات سن الحول في مزاينة الإبل بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل التلة - 2023.

وتفقد معاليه موقع المزاينة، واطلع على مشاركات مُلاك الإبل في منافسات اليوم السادس والأخير من مزاينة الإبل ضمن سن الحول للمحليات، والتي تتضمن 4 أشواط للشرايا والتلاد والمهجنات الأصايل. وسجلت مسابقات مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، مشاركات واسعة من مُلاك الإبل الأصيلة من المحليات والمهجنات الأصايل على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج العربي، إذ استمرت المنافسات على مدار 6 أيام متتالية.

وقدمت مزاينة الإبل 240 جائزة للفائزين في الأشواط البالغ عددها 24 شوطاً، والتي تنافست فيها المطايا من الفئات العمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، بواقع 4 أشواط لكل فئة عمرية بشكل يومي.

تتويج الفائزين

توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي الفائزين في أشواط مزاينة الإبل لسن الحول ضمن مسابقات اليوم السادس من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» والمقام في عجمان.

وحضر التتويج الشيخ محمد بن عمار النعيمي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

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