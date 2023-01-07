«جاهزية» تدشن برنامج المسرعات لتطوير القطاع الصحي ومهارات طب الكوارث

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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دشن برنامج الإمارات للاستجابة والجاهزية الطبية «جاهزية» برنامج المسرعات لتطوير القطاع الصحي ومهارات الكوادر الطبية في مجال طب الكوارث، بهدف تعزيز قدرات خط الدفاع الأول، وزيادة جهوزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ عبر سلسلة من المسرعات والأفكار الخلاقة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز مهارات القوى العاملة الصحية لزيادة جهوزيتها واستعدادها للتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ.

ويأتي إطلاق برنامج المسرعات بعد نجاح المرحلة التجريبية في إحداث نقلة نوعية في طب الكوارث في الدولة عبر نقل المعرفة وتبني الأفكار الخلاقة واستقطاب أفضل مراكز التدريب العالمية والمستشفيات الجامعية لإمارة أبوظبي واستحداث الشراكات للارتقاء بطب الكوارث لرفع مستوى أداء القطاع الصحي وتطوير مهارات الكوادر الطبية التخصصية العاملة في أقسام الطوارئ في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة إلى تبنّي مبادرات مبتكرة تعمل على دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة.

وتضمن برنامج المسرعات في طب الكوارث تأسيس أول أكاديمية لطب الكوارث تتولى تنظيم دورات طبية متخصصة معتمدة للأطباء والممرضين العاملين في أقسام الطوارئ إضافة إلى ورش تدريبية وتمارين حية وملتقيات ومؤتمرات علمية تعمل على تطوير مهاراتهم في تشخيص الحالات الطارئة وعلاجها وفق أفضل المعايير العالمية إضافة إلى اكتساب مهارات عملية في التعامل مع الحالات الطارئة.

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