هطول أمطار غزيرة وجريان أودية وسيول في رأس الخيمة

المصدر: متابعة: أحمد أبو الفتوح، وعائشة الكعبي

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هطلت أمس أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً على مناطق متفرقة في المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، وأدت إلى جريان الأودية والسيول في وادي غليلة وجبل جيس وشعم برأس الخيمة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد أمس تحذيراته، ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على المناطق الشرقية والشمالية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة خصوصاً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وهطلت أمطار غزيرة على وادي غليلة بمنطقة حلحل وجبل جيس وشعم برأس الخيمة وأدت إلى جريان الأودية والشعاب في تلك المناطق، كما سقطت أمطار على مدينة رأس الخيمة وما حولها.

وسقطت أمطار متوسطة على الحمرا في منطقة الظفرة وكانت غزيرة على رأس مشيرب ومكاسب، وخفيفة على مطار آل مكتوم الدولي، ومطار أبوظبي الدولي، ومطار البطين في أبوظبي ومطار الشارقة الدولي، وعلى طريق سويحان ـ ناهل، وعلى شاطئ الراحة وجزيرة ياس وساس النخيل وجزيرة أبوظبي وعلى ضدنا في الفجيرة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، خصوصاً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 قد تصل إلى 55 كم/‏‏‏‏‏س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم غدٍ يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، وتقل سرعة الرياح الشمالية الغربية إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 8.6 درجات مئوية عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا أمس واليوم السبت، مصطحباً معه كتلة هوائية باردة، ليستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خصوصاً على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

إجراءات في رأس الخيمة

وشهدت إمارة رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على مختلف المناطق، مصحوبة برياح شديدة أدت إلى ارتفاع الأمواج البحرية التي ساهمت في منع خروج رحلات الصيد البحري تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامة أصحاب قوارب الصيد والعاملين عليها، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وسارعت فرق الطوارئ بمؤسسة الأشغال إحدى مؤسسات دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في قمة جبل جيس ومختلف مناطق الإمارة، لضمان انسيابية مرور المياه، وخصوصاً بمجاري الأودية الجبلية.

حيث أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، استنفار فرق الطوارئ ومؤسسات الدائرة للتعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار التي تشهدها الإمارة، والتعامل مع مختلف البلاغات التي تستقبلها غرفة الطوارئ على الرقم 8008118، وسحب تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها من مختلف مناطق الإمارة.

وجددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني تحذيراتهما، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وتجنب الاقتراب من الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه بالمناطق الجبلية.

جاهزية في الفجيرة

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة جاهزية فرق البلدية في ظل تقلبات الطقس التي تسود البلاد، وأنهم على أهبة الاستعداد لمواجهة آثار تجمعات مياه أمطار الخير، باستخدام آليات ومضخات البلدية للحيلولة دون حدوث أي مشكلات.

وذلك بتصريف المياه من الشوارع والأحياء السكنية والأماكن المنخفضة، لافتاً أن البلدية تقوم وبشكل مستمر بمتابعة الأحوال الجوية من المركز الوطني للأرصاد، مع جاهزية الفرق للتعامل مع الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، وفرق العمل على استعداد لتلقي أي بلاغ حول تجمعات المياه عبر الاتصال على الرقم 80036.

دوريات

تواجدت دوريات الشرطة على الطرق الرئيسية بإمارة رأس الخيمة نظراً للحالة المدارية المتوقعة، حيث قامت بمراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها، ودعت جميع السائقين بأخذ الحيطة والحذر أثناء تقلبات الجو وهطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود حفاظاً على حياتهم، والانتباه وتخفيف السرعة وعدم الانشغال بتصوير الأجواء الماطرة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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