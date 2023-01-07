«جمارك وشرطة دبي» يناقشان استثمار المهارات

المصدر: (دبي-البيان)

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استقبل قطاع الموارد البشرية بجمارك دبي وفداً من شرطة دبي، وذلك لبحث سبل التعاون في استثمار مهارات الموظفين بين الجهتين، شارك في الاجتماع من جمارك دبي محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، أحمد الحوسني مدير أول التدريب والتطوير،خالد العلي مدير أول التعلم والتطوير،عوض فرج مدير أول التدريب الجمركي، أسماء أحمد مدير أول إدارة البرامج التدريبية،.

فيما ضم وفد شرطة دبي العميد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، العقيد مروان محمد سنكل مدير مركز دبي لأمن الطيران،المقدم سليمان العامري مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج، والملازم مجدي لاهب محمد رئيس قسم الشراكات التدريبية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في مجالات التطوير والتدريب المنصوص عليها في الاتفاقية المسبقة بين جمارك دبي وشرطة دبي، إذ عرض الوفد الزائر آخر المستجدات والتحديثات التي طرأت على برنامج استثمار المواهب والمعني بتدريب الموظفين .

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