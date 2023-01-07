شرطة دبي و«الإمارات للدراسات» يبحثان التعاون في البحوث العلمية والاستراتيجية

المصدر: دبي-البيان

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من الضباط وموظفي وفد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

ورحب الفريق المري بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد؛ بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف المجالات البحثية ودراسات استشراف المستقبل، إضافة إلى دعم مجال كتابة البحوث العلمية التي من شأنها تطوير منظومة العمل.

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من جانبه، أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على التعاون مع شرطة دبي في كافة المواضيع التي تهم الجانبين، وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، مشيداً سعادته بما حققته شرطة دبي من إنجازات في مجال الاعتماد على البحث العلمي الرصين واستشراف المستقبل في جوانب عملها كافّة، وما وصلت إليه من تطوّر في مجال العمل الشرطي وفق أحدث المنهجيات والأساليب.

وزار وفد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، واطلع على منظومة العمل في الإدارة وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه؛ مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة.

كما زار الوفد الإدارة العامة للموارد البشرية، واطلع على أفضل الممارسات والتجارب في مجال الاستقطاب الأكاديمي، والطلبة المتعاونين، ومختبر الموارد البشرية وعلوم البيانات، ثم زار مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، واطلع على المسيرة التطويرية للمركز وأهدافه والرؤية المستقبلية لشرطة دبي 2031.

كما زار الوفد مركز الشرطة الذكي «SPS» في مركز المرقبات، الذي يعد أول مركز شرطة ذكي على مستوى العالم يدار بتقنية الذكاء الاصطناعي، واستمع من الملازم أول ماجد الكعبي رئيس قسم إسعاد المتعاملين، إلى شرح حول الخدمات التي توفرها المراكز الذكية من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية.

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