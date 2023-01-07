عجمان الرابعة عالمياً ضمن قائمة المدن الـ 10 الأكثر أماناً

المصدر: (عجمان - وام)

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حازت عجمان على المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة المدن الـ 10 الأكثر أماناً على مستوى العالم وفقاً لتقرير موقع Numbeo الدولي الرسمي للعام 2023، متقدمة مركزين عن النصف الأول من العام 2022 حيث كانت تحتل المرتبة السادسة.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان إن هذا التصنيف المتقدم والمكانة الريادية التي حققتها إمارة عجمان كان نتيجة للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات.

وأضاف، أن شرطة عجمان نفذت العديد من المشروعات والمبادرات الأمنية لخفض الجريمة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

يشار إلى أن موقع Numbeo يقدم تقارير دورية رسمية مرتين كل عام لتنافسية 146 دولة و416 مدينة.

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