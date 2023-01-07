إطلاق برنامج «اقرأ» يستهدف تحسين وإتقان القراءة باللغة العربية مجاناً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكدت الدكتورة ناتاشا ريدج المديرة التنفيذية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة أن المؤسسة تقدم خدماتها في مختلف المناطق.

وتمتلك 3 مجالات بحثية، تشكل الدليل الأساسي لجميع الأنشطة البحثية، التي ترعاها المؤسسة أو تقوم بها مباشرة وهي: جودة التعليم وتأثيره، تطوير المجتمع، الصحة والسلامة.

وأشارت إلى أن طبيعة عمل المؤسسة تشمل جميع إمارات الدولة، ومن خلال تلك الجهود أطلقنا برنامج «اقرأ»، بالشراكة مع عدد من المؤسسات في الأردن، ومصر، والمغرب، بشكل مجاني بالكامل، ونهدف أن يتم إدراجه، ضمن المنهج التعليمي في هذه الدول، حيث يتم اختبار الطلبة قبل تطبيق المنهج وبعده، لتحديد مدى التأثير والانتقال إلى المرحلة اللاحقة، وبعد هذا يتم تقديم نتائج المشروع بشكل رسمي لحكومات تلك الدول.

تقييمات

وأكدت ناتاشا أن جهود المؤسسة تشمل التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات مماثلة، حيث عملنا مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، لتحسين وإتقان القراءة باللغة العربية، ضمن برنامج «اقرأ»، والذي طورناه، بعدما أظهرت التقييمات الدولية تسجيل الطلبة الناطقين بالعربية درجات أقل بكثير في القراءة والرياضيات والعلوم من الطلبة في اللغات الأخرى.

لافتة إلى أن البرنامج مخصص للمراحل الأولى من التعليم الابتدائي، في مراحل الروضة والصف الأول الابتدائي، ومطبق عملياً في عدد من المدارس الحكومية برأس الخيمة، وعدد من المدارس المجتمعية في مصر، وأظهرت الدراسات أن من طبق عليهم المنهج ارتفع لديهم مستوى القراءة أكثر ممن لم يطبق عليهم.

وأضافت: في الوقت نفسه نستفيد من البرامج المقدمة لنا من خارج الدولة، ونقوم بتطويرها لتلائم المعايير كما فعلنا مع برنامج التعليم المهني، الذي تعاونا فيه مع مؤسسة من أستراليا، لتأهيل الطلبة ضمن برامج التعليم المهني.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، يحرص على تطوير منظومة التعليم، لتقديم نموذج إماراتي في التعليم، وتحسين جودته في مدارس رأس الخيمة.

وأوضحت ناتاشا: إن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ستعمل على إطلاق مبادرة جديدة، لتقييم العمل الخيري في أبريل المقبل، وذلك لمساعدة المؤسسات الخيرية على تقييم العمل الذي تقوم به، كما سنقوم بتوفير التدريب، وتنظيم اللقاءات وورش العمل، للتدريب على التقييم الذاتي، وتحديد أثر العمل الخيري، وتحسين أداء المؤسسات الصغيرة.

وأوضحت ناتاشا: بدأ برنامج «اقرأ» في العام الدراسي 2016-2017 لطلبة الصف الأول الابتدائي، واستفاد منه 25 طالباً وطالبة، وفي العام التالي تم تطبيقه في 4 مدارس لنحو 100 طالب وطالبة، ثم في العام الذي يليه شاركت 6 مدارس وطبق البرنامج لنحو 150 طالباً وطالبة، وكل هذه المدارس كانت مدارس حكومية وخاصة في رأس الخيمة، ونجح البرنامج في تحقيق أثره الإيجابي الواضح بتحسين قدرة الأطفال على القراءة، خلال جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن البرنامج تم تجريبه للمرة الثانية في بعض المدارس المجتمعية بمحافظة أسيوط في جمهورية مصر العربية، واستفاد منه 75 طالباً، وفي المغرب لا تزال الاستعدادات مع الوزارة جارية لإيجاد طريقة، لتضمين المناهج الدراسية في بعض المناطق النائية، ويعمل الفريق هناك مع الوزارة، لإيجاد طريقة لإدراج برنامج «اقرأ» في نظام التصحيح بالوزارة.

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