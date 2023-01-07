«القافلة الوردية» الـ 11 تنطلق 4 فبراير المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «القافلة الوردية» إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن مسيرتها الـ11 ستنطلق في 4 فبراير المقبل، والذي يصادف اليوم العالمي لمرض السرطان، وذلك من خلال برنامج نوعي، لا يقتصر على مكافحة سرطان الثدي، بل يشمل في اليوم الأول من المسيرة كافة أنواع السرطان، داعية المجتمع الإماراتي للمشاركة الواسعة التي تمثل انسجاماً وإضافةً للجهود الوطنية والعالمية في مكافحة السرطان والتوعية بمخاطره على استقرار ورفاه الأفراد والمجتمعات.

ويسلط البرنامج في أول أيام المسيرة الضوء على أهمية التوعية بأبرز أنواع السرطان التي تشكل عبئاً على المجتمعات؛ وهي سرطان الثدي، وسرطان الجلد، وسرطان القولون والبروستات والخصية، بالإضافة إلى سرطان الأطفال وسرطان عنق الرحم، إلى جانب توفير فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ سواء السريرية أو بالأشعة الصوتية، وفحص ماموجرام للسيدات والرجال في إمارات الدولة كافة، والذي يستمر طوال أيام المسيرة.

وتستقبل «مسيرة فرسان القافلة الوردية»، التي تستمر من 4 حتى 10 فبراير المقبل، طلبات مشاركات الفرسان على الرابط التالي: www.focp.ae/‏rider-registration

التوعية بالكشف المبكر

وأوضحت ريم بن كرم، رئيسة اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، أن اختيار موعد انطلاق القافلة الوردية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السرطان يجسد موقفنا من أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والعالمية لمكافحة هذا المرض والتوعية بسبل مكافحته، وفي مقدمتها الكشف المبكر ونمط الحياة الصحي الذي تمثله القافلة بمسيرتها وفرسانها الذين يجوبون الإمارات.

وقالت بن كرم: المسيرة مستمرة بقوة ودعم المجتمع الإماراتي وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات قرينة سموه، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، ويترسخ أثرها من خلال مشاركة المجتمع الإماراتي؛ فكل فارس وكل فرد ومؤسسة وجهة ممن يشاركون في المسيرة أو يدعمونها بشتى السبل، يمنحون المسيرة الدافع والإمكانيات للاستمرار والتجديد من أجل خدمة المجتمع والحفاظ على جودة حياة أفراده.

تحول نوعي

وأضافت بن كرم: تشهد المسيرة هذا العام تحولاً نوعياً وليس عددياً فقط في مستوى المشاركات، التي نلاحظ أنها تتطور في كل عام، وتصبح أكثر إلهاماً للمجتمع، وتعبر عن تجذر الوعي بمكافحة مرض السرطان وإدراك مخاطره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فنحن في مجتمع يزخر بقيم الخير والعطاء، وتشكل مشاركته في مثل هذه الأعمال التطوعية جزءاً من ثقافته وقيمه الراسخة، لذا فإننا واثقون أن المسيرة ستضيف في كل عام منجزات نوعية إلى سجل نجاحاتها التي هي بمثابة نجاحات لدولة الإمارات وأبنائها.

جهود المتطوعين

وكانت القافلة الوردية انطلقت في العام 2011، لتركز بشكل أساسي على تقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي والتوعية بكيفية التعامل معه والوقاية منه، وذلك من خلال مسيرة فرسان القافلة التي تجوب مختلف إمارات الدولة للتوعية بسرطان الثدي.

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