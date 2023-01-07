ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير في «إدارة أزمة كورونا»

المصدر: دبي - البيان

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تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة ماجستير من الوكيل محمد أحمد شمل، من الإدارة العامة لأمن المواصلات بشرطة دبي، والتي أعدها بعنوان «دور تطبيق الرشاقة المؤسسية في إدارة أزمة كورونا بالتطبيق الاجتماعي على القيادة العامة لشرطة دبي».

دراسة

وتهدف الدراسة إلى معرفة دور تطبيق الرشاقة المؤسسية في إدارة أزمة كورونا في حكومة دبي، وذلك من خلال التطبيق على القيادة العامة لشرطة دبي، كما هدفت للتعرف على ملامح الرشاقة المؤسسية في حكومة دبي، ومعرفة استراتيجيات حكومة دبي في إدارتها لأزمة كورونا.

واستخدم الباحث في الدراسة المنهج النوعي، الذي يعتمد المقابلة المنظمة كأداة لجمع البيانات، واختيار عينة من مديرين تنفيذيين ومديري إدارات ورؤساء أقسام وأخصائيين من العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي، ممن يتصل عملهم بشكل مباشر في إدارة أزمة كورونا.

وتوصلت الدراسة لتوصيات عدة إحداها، أن يتم تشريع منهجية لتشكيل صلاحيات فرق العمل على مستوى حكومة دبي وإنشاء مركز لاستشراف المستقبل، مستقل على مستوى حكومة دبي.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الباحث على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوعه وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.

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