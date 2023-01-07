سارة حسن.. إماراتية طموحها القيادة في الملاحة البحرية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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سارة حسن مواطنة حققت حلمها بالدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة بخورفكان، حيث تدرس تخصص الملاحة البحرية.

حيث إن شغفها بالبحر والرسم وعلم الخرائط دفعها إلى اختيار ذلك التخصص، وتطمح في مواصلة الدراسات العليا حتى تصبح قبطاناً في تخصص يعتبر نادراً بالنسبة للنساء.

اختيار

وقالت الطالبة سارة حسن إنها اختارت الدراسة في الأكاديمية البحرية لأنها تعشق البحر منذ الصغر، كما أنها تمتلك شغفاً كبيراً بعلم الرسم وعلم الخرائط، لذا ارتأت أن تتخصص في الملاحة البحرية بعد أن تخرجت من الثانوية العامة، ووجدت التشجيع من ذويها، كما أنها اكتسبت من خلال دراستها في الأكاديمية العديد من المهارات.

إضافة إلى أنها أصبحت أكثر انضباطاً نتيجة للتمارين والتدريبات التي خضعت لها، لافتة إلى أنها تطمح بعد التخرج وحصولها على درجة البكالوريوس في الملاحة البحرية في مواصلة الدراسات العليا في ذلك المجال الشيق، والذي يعد تخصصاً نادراً بالنسبة للنساء.

تحديات

وأضافت، إن هناك الكثير من التحديات التي واجهتها، وأبرزها المنهاج الدراسي الذي يعد صعباً نوعاً ما، حيث يشمل «القانون والبوصلة وتوازن السفينة»، ولكن بالصبر والجلد والمثابرة تمكنت من تجاوز التحديات.

علوم

ولفتت سارة إلى أنها ومن خلال الدراسة تعلمت أموراً فنية كثيرة في المجال البحري، فتعرفت على غرفة المحركات بالسفن واطلعت على أسرار عمل السفن، كما حظيت بفرصة التعامل مع العمال والفنيين، إضافة إلى تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط ومواجهة الصعاب وابتكار حلول لها.

كما أنها نجحت في إثبات ذاتها وكسبت التحدي الذي فرضته داخلها، مبينة أن المرأة الإماراتية صعدت ببلدها إلى أعلى آفاق العلم والمعرفة والمكانة التي تليق بها على كل المستويات، فأصبح بريقها العلمي والمهني يدهش نظيراتها في الدول الأخرى، وذلك لما سجلته من نجاحات في المحافل الداخلية والخارجية والتي تشهد لها بالتميز والكفاءة.

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