الرياضات الجوية تعزز مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تعد الرياضات الجوية واحدة من الوجهات المثالية في دبي لمحبي المغامرة والباحثين عن تجربة فريدة ومثيرة، والاستمتاع برحلة جوية وسط مناظر خلابة ما بين الصحراء والأبراج الشاهقة والإطلالات البديعة من الأعالي، وهي الخيار الأفضل لهواة رياضة المغامرات للقيام ببعض الأنشطة غير المعتادة والمثيرة.

تنشط الرياضات الجوية بشكل كبير السياحة الداخلية، وتجذب آلاف السياح من خارج الدولة سنوياً، حيث تعد دبي واحدة من أفضل الوجهات على الخريطة العالمية لممارسة هذا النوع من الرياضات في مواقع مصممة لها، وتمت تهيئتها بطريقة احترافية وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان، ما جعلها مركزاً سياحياً مميزاً يوفر مختلف الأنشطة الترفيهية التي تضمن للزوار أقصى درجات المرح.

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تجارب ممتعة

وتتنوع الرياضات الجوية في دبي للهواة والمحترفين، وهي متاحة أمام الجميع، سواء بشكل فردي أو للعائلات، ومن بين التجارب الممتعة في سماء دبي، نجد القفز المظلي من الطائرة فوق نخلة جميرا، أو الكثبان الرملية مع سكاي دايف، أو رحلة ركوب منطاد الهواء الساخن الفخم، الذي يحوم فوق صحراء دبي ومناظرها الطبيعية الساحرة على ارتفاع يصل إلى 4000 قدم، ومشاهدة شروق الشمس من خلف الكثبان الرملية، وكذلك الاستمتاع بمشاهدة المها العربية والغزلان أو الجمال المتجولة في الصحراء.

إقبال متزايد

وتعد دبي رقم 1 في منطقة الشرق الأوسط على مستوى الفعاليات والبطولات المختلفة في الرياضات الجوية، التي تشهد إقبالاً لافتاً وتزايداً في عدد الممارسين باستمرار بفضل البنية التحتية الممتازة وتوافر معايير السلامة والأمان.

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ارتفاع شاهق

ويقدم «سكاي دايف دبي»، وهو أكبر نادٍ لرياضة القفز بالمظلات في الشرق الأوسط، احتياجات عشاق المغامرات و«الأدرينالين»، إذ يرحب بهواة القفز المظلي من الطائرة على ارتفاع شاهق للغاية يصل إلى 13 ألف قدم للاستمتاع بالمناظر الخلابة أثناء التحليق فوق نخلة جميرا، وتم توفير مدربي قفز محترفين من أجل ضمان أقصى معايير السلامة والأمان، وخوض تجربة ممتعة وآمنة.

ويضم «سكاي دايف دبي» موقعين مشهورين عالمياً في دبي للقفز المظلي الحر، الأول وهو الموقع الرئيس قريب من منطقة دبي هاربور على شاطئ الـ«جي بي آر مارينا»، وهو المكان الأنسب للتحليق فوق نخلة جميرا مع إطلالة بديعة من الأعالي على الأبراج الشاهقة وأفق الما رينا المبهر وفندق أتلانتس وبرج العرب وجزر العالم وعين دبي، أبرز المعالم السياحية في دانة الدنيا، والأعلى من نوعها في العالم بارتفاع يبلغ 210 أمتار (689 قدماً).

يرافق هواة القفز المظلي مدربون مؤهلون، وعند وصول الطائرة إلى ارتفاع 13 ألف قدم تبدأ عملية القفز، إذ سيتم ربطك مع المدرب الخبير وتركيب كاميرا لتوثيق التجربة الفريدة من نوعها، ويمكنك اختبار شعور السقوط الحر لمدة 60 ثانية ملؤها المتعة والتشويق، وبسرعة تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، وعند الوصول إلى ارتفاع 6 آلاف قدم عن سطح الأرض، يقوم المدرب بفتح المظلة لتهبط بهدوء وسلام بينما تتأمل المناظر الخلابة.

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جولة حصرية

كما يوفر «سكاي دايف دبي» تجربة ركوب طائرة جايروكوبتر، التي تحلق فوق أبرز معالم دبي على ارتفاع 1500 قدم، في جولة حصرية لمدة 20 دقيقة مع أحد الطيارين المعتمدين والمدربين.

أما الموقع الثاني لـ«سكاي دايف دبي» في صحراء منطقة مرغم، ويقدم لزواره تجربة التحليق فوق الكثبان الرملية، على ارتفاع أمتار قليلة عن الأرض، والاستمتاع بمشاهدة الغزلان في الصحراء، والتحليق لالتقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو لا مثيل لها، قبل اكتشاف مزارع الجمال والقرى.

إلى جانب القفز المظلي في سكاي دايف دبي، يمكن تجربة القفز المظلي الداخلي في وجهة «إنفلايت دبي»، التي تمنح الزوار تجربة لا تنسى مفعمة بالمتعة والمرح، إضافة إلى «آي فلاي دبي»، أول مركز طيران داخلي يشمل التزلج الهوائي.

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رحلة المنطاد

تعد دبي وجهة عالمية لرحلات منطاد الهواء الساخن، بفضل ما تنعم به من مناظر طبيعية خلابة وسريالية وظروف مناخية رائعة على مدار العام، تساعد على الطيران والاستمتاع بركوب المنطاد فوق أحد أكثر الأماكن سحراً على وجه الأرض، منذ لحظة الإقلاع، يسحر شروق الشمس خلف الكثبان الرملية راكب المنطاد الذي يشعر كما لو كان في حلم، لينجرف برفق عبر المناظر البديعة وسط الصحراء، وتصنع الألوان والآفاق المتنوعة صوراً جميلة للرحلة، وذكريات لا تنسى.

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