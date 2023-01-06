الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.

والرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

والخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38، والمد الثاني عند الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 20:19، والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

وبحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02، والمد الثاني عند الساعة 23:04، والجزر الأول عند الساعة 16:05، والجزر الثاني عند الساعة 04:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 80 30

دبي 23 20 70 35

الشارقة 23 19 80 30

عجمان 22 20 70 25

أم القيوين 23 18 75 25

رأس الخيمة 23 19 75 30

الفجيرة 25 19 70 45

العـين 24 18 65 35

ليوا 25 16 70 25

الرويس 22 20 85 50

السلع 21 18 90 35

دلـمـا 21 20 80 45

طنب الكبرى 22 21 85 50

طنب الصغرى 22 21 85 50

أبو موسى 22 20 90 50.

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