القوات الجوية والدفاع الجوي تحتفل بيوم الوحدة

المصدر: وام

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أقامت القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع اليوم حفلا بمناسبة "يوم الوحدة" بحضور سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وضباط وضباط صف وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي.

بدأ الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كلمة قال فيها.. " إن قواتنا الجوية والدفاع الجوي حريصة كل الحرص على العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة، والاهتمام بمبدأ الكيف قبل الكم، وتضع نصب أعينها ضرورة استيعاب التكنولوجيا المعاصرة التي باتت سمة أساسية للأسلحة الحديثة في مجال القوات الجوية والدفاع الجوي، وذلك من خلال تأمين البرامج التدريبية والتأهيلية المبنية على أسس علمية سليمة، والتي تسهم في إيجاد كفاءات قتالية محترفة تواكب العصر وتتعامل مع معطياته بفكر مستنير".

وأضاف " في الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الوحدة، فإننا نحمد الله تعالى على ما وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من جاهزية عالية، واستعداد لتنفيذ أصعب المهام في أي مكان من العالم. وقد أكدت السنوات السابقة أن مستوى أداء أبنائنا كان مثار الإعجاب والاحترام لدى كل المؤسسات العسكرية العريقة، والخبراء والمحللين الذين أشادوا بما أظهره أبناؤنا من كفاءة ومهارة وشجاعة في كل المهام التي أسندت إليهم. ويعود هذا المستوى المتميز إلى جهود القيادة الرشيدة التي وفرت لأبنائها في مختلف أفرع القوات المسلحة أفضل الظروف، وأرقى أشكال التأهيل والإعداد والتدريب، وأحدث منظومات الأسلحة في العالم، وذلك كله في إطار عملية مدروسة ومخططة لاتخاذ القرار السياسي والعسكري على النحو الذي يضمن تحقيق أفضل النتائج".

وفي ختام كلمته قال سعادة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي “ إننا في المناسبة لنجدد العهد على مضاعفة الجهود من أجل تطوير قواتنا الجوية والارتقاء بها حتى تكون على أهبة الاستعداد دوماً للدفاع عن قيمنا ووحدتنا وسيادتنا، والذود عن حياض الوطن وصون أمنه ورخائه واستقراره. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدام عليها نعم الأمن والسلام والاستقرار، وكل عام وقيادتنا الرشيدة، وقواتنا الجوية، وشعبنا الإمارات بألف خير".

وقام راعي الحفل بالتفتيش طابور القوات الجوية وشهد العرض العسكري للمشاة ثم كرم المتميزين من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي والوحدات المختلفة التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

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