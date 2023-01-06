سقوط أمطار غزيرة وجريان الأودية في رأس الخيمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحيانا على مناطق متفرقة في المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، وأدت إلى جريان الأودية والسيول في وادي غليلة وجبل جيس وشعم برأس الخيمة.

وجدد المركز الوطني اليوم تحذيراته ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على المناطق الشرقية والشمالية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على وادي غليلة بمنطقة حلحل وجبل جيس وشعم برأس الخيمة وأدت إلى جريان الأودية والشعاب في تلك المناطق، كما سقطت أمطار على مدينة رأس الخيمة وما حولها.

وسقطت أمطار متوسطة على الحمرا في منطقة الظفرة وكانت غزيرة على رأس مشيرب ومكاسب، وخفيفة على مطار آل مكتوم الدولي، ومطار أبوظبي الدولي، ومطار البطين في أبوظبي ومطار الشارقة الدولي، وعلى طريق سويحان ـ ناهل، وعلى شاطئ الراحة وجزيرة ياس وساس النخيل وجزيرة أبوظبي وعلى ضدنا في الفجيرة.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 8.6 درجات مئوية عن الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا اليوم وغدا السبت، مصطحباً معه كتلة هوائية باردة، ليستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

فيما تنشط الرياح خلال الحالة وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، ويضطرب البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع وجود السحب.

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