جريان شلالات جبل جيس وغليلة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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سجلت قمة جبل جيس مشاهد طبيعية خلابة صنعتها غزارة هطول الأمطار التي ساهمت في جريان الشلالات من أعلى القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، التي سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح اليوم بمعدل 8.5 درجة مئوية خلال الساعة الثانية عصراً، وفقاً لمحطة رصد المركز الوطني للأرصاد، كما شهدت المناطق الجبلية برأس الخيمة جريان الأودية والشعاب الجبلية.

وسارعت فرق الطوارئ بمؤسسة الاشغال إحدى مؤسسات دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إلى تنظيف فتحتات تصريف مياه الأمطار في قمة جبل جيس ومختلف مناطق الإمارة، لضمان انسيابية مرور المياه وخاصة بمجاري الأودية الجبلية.

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