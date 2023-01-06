"كهرباء دبي" تتوج بجائزة مجلس التميز العالمي عن فئة "الإنجازات المؤسسية"

المصدر: وام

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توجت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة مجلس التميز العالمي 2022 المرموقة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية عن فئة "الإنجازات المؤسسية"، تقديراً لإنجازات الهيئة العالمية في مجال الجودة الشاملة والتميز.

وتعتبر الهيئة الجهة الوحيدة التي تفوز بهذه الفئة بالدورة الثانية من الجائزة لهذا العام على مستوى العالم، متفوقة على 988 جهة من 16 دولة ومسجلة 94% في التقييم الذي أجراه مجلس التميز العالمي وفق نموذج بالدريج.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالجوائز والإنجازات العالمية الرائدة، مما جعلها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.. مشيرا إلى أن تفوق الهيئة على نخبة الجهات العالمية يؤكد مكانتها كواحدة من المؤسسات الخدماتية الأكثر تميزاً على مستوى العالم.

وأضاف معاليه: "نهتدي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لمواصلة مسيرة التميز واعتماد معايير التميز المستدام كأدوات أساسية للتحول إلى حكومة المستقبل، والتي تتواءم مع سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة في جميع العمليات. وقد نجحت الهيئة في جعل التميز ثقافة مؤسسية راسخة من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب الابتكار كركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر، لتحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071"، لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم. وبنهاية عام 2022، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,157,501 متعامل، وفق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة والتوافرية والموثوقية."

من جانبه، أكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، أن الهيئة لا تدخر جهداً لتحقيق التميز في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.

وأشار إلى أن الهيئة حصدت 23 جائزة إقليمية وعالمية مرموقة منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية نوفمبر 2022، ليصل إجمالي الجوائز التي حصدتها الهيئة منذ العام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2022 إلى 407 جوائز (68 محلية، 69 إقليمية، 270 عالمية).

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