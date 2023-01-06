تكريم منتسبي دبلوم المهارات الفنية لأعضاء السلطة القضائية

المصدر: دبي- البيان

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كرم معهد دبي القضائي الدفعة الأولى من المنتسبين لدبلوم المهارات الفنية المخصص لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي، والذي استهدف تعزيز مهارات القضاة، واطلاعهم على ممارسات جديدة توسع آفاقهم، وتسهم في إكسابهم الخبرة في قـراءة البيانـات الفنيـة الواردة في التقاريـر الماليـة والمصرفيــة والهندسية، وفهـم مصطلحاتها.

والوقــوف علــى أهــم مرتكزاتهــا، تعزيزاً للقدرات الوظيفية لأعضاء السلطة والقضائية وأعوانهم، ورفع مستوى التميز والإنتاجية في العمل القضائي.

وحضر حفل التكريم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، والقاضي عمر عتيق، نائب مدير عام محاكم دبي، حيث تم تكريم 22 منتسباً، ممن أتموا متطلبات دبلوم المهارات الفنية، تماشياً مع رسالة المعهد الهادفة إلى تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان: «يسرنا أن نشهد تكريم عدد من القضاة في محاكم دبي، ممن انتسبوا لبرامج معهد دبي القضائي، وتحديداً دبلوم المهارات الفنية المخصص لأعضاء السلطة القضائية. وانطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق سيادة القانون بريادة عالمية، فإننا على يقين بأنه سيكون لهذه الكفاءات الوطنية دور بارز في تحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات».

وأضاف: «نؤمن بأن الكوادر البشرية المؤهلة من أهم مواردنا كوننا مؤسسات رائدة، لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، والالتزام برؤى ونهج القيادة السديد، التي ترى أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري».

بدوره أكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي حرص محاكم دبي على الإسهام في الارتقاء بكفاءة ومستوى التدريب والتأهيل لأعضاء السلطة القضائية والوظائف المساندة لها، عبر برامج تدريبية، تزودهم بمجموعة من المهارات والقدرات، بالتعاون الاستراتيجي مع معهد دبي القضائي، الذي لم يدخر جهداً في توفير المناخ العلمي المناسب للتدريب والتأهيل والاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال من القضاة والمستشارين وغيرهم، مشيداً بأهمية دبلوم المهارات الفنية، كونه خطوة متقدمة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تركز على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية.

من جهتها قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي: «نسعى في معهد دبي القضائي لتقديم تجربة رائدة في التدريب القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية، ونضع نصب أعيننا توجهات قيادتنا الرشيدة لخلق بيئة قانونية وقضائية عادلة وشفافة، وفقاً لاحتياجاتنا الفعلية المدعمة بأنجح الممارسات العالمية، ونحرص بالتعاون مع مختلف الشركاء على وضع منظومة احترافية، من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة بدعم التميز العدلي والتنافسية العالمية».

برامج

وأشار القاضي عمر عتيق المري إلى أن دبلوم «المهارات الفنية» يضم برامج هندسية ومصرفية ومحاسبية في غاية الأهمية لمسيرة أعضاء السلك القضائي، لافتاً إلى أنه يسهم في إضافة الكثير إلى المهارات التخصصية للمنتسبين، وتمكينهم أثناء أداء عملهم القضائي، فكل مهارة جديدة يكتسبونها تعزز من العمل القضائي وسماته الرئيسة، التي تتحقق بها العدالة، وهي السرعة والدقة في الإنجاز، وأكد أن أبرز ما يميز السلك القضائي في محاكم دبي؛ حرص كوادرها القضائية والإدارية على استمرارية التعلم، لا سيما أنها الجهة المنوطة بالقضاء في إمارة دبي والساعية لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة نحو الريادة العالمية في مجالات القضاء والعدالة.

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