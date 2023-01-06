سلطان بن أحمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة الشارقة، القرار الإداري رقم «1» لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.

ونص القرار على أن يشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وعضوية كل من: الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والدكتور عبيد المهيري، العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية، كليات التقنية العليا، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

والمهندس عمر الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور منصور نصار، المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعيد السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتورة خولة الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة، والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز