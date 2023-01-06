الثلاثاء انتهاء استلام ملخصات «أبحاث» مسبار الأمل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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ينتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 10 يناير، الموعد الذي حدده مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لإرسال الباحثين المستفيدين من بيانات مسبار الأمل ملخصات أوراقهم العلمية، وذلك للحصول على فرصة لعرضها وتقديم نتائج أبحاثهم، خلال الجلسة الخاصة حول النتائج العلمية للمهمة، وذلك ضمن فعاليات الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض التي تعقد خلال أبريل المقبل.

إشادة عالمية

وحظيت حزم البيانات التي تصدر عن المسبار كل 3 أشهر بإشادة المجتمع العلمي وعشاق علم الفلك من جميع أنحاء العالم، واستفاد منها نحو 200 جهة علمية وبحثية حول العالم.

بالإضافة إلى الطلبة والباحثين المهتمين بعلوم الفضاء، والذين استخدموا البيانات التي وفرتها منصة البيانات العلمية الخاصة بالمشروع، وساعدتهم على تطوير أبحاثهم، والاستفادة من التفسيرات العلمية الجديدة وإجابات الأسئلة الخاصة بظواهر الغلاف الجوي لكوكب المريخ، لتطوير نتائجهم العلمية التي يعملون عليها.

ويواصل «مسبار الأمل» مهمته الأساسية بنجاح من خلال رسم خريطة الغلاف الجوي للمريخ.

حيث يقترب حالياً من الانتهاء من عام مريخي «عامين أرضيّين»، في دراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، فيما ومنذ وصوله إلى مداره، استطاع توفير معلومات كثيرة ومتنوعة عن الغلاف الجوي للمريخ، وذلك ضمن 5 دفعات من البيانات والصور فائقة الجودة خلال العام 2022، حيث تم رصد اكتشافات جديدة لظواهر مناخية، كما نالت هذه البيانات العلمية اهتمام المجتمع العلمي العالمي.

صور فريدة

وتضمنت الحزمة الأولى من البيانات صوراً فريدة ترصد ملاحظات غير مسبوقة حول سلوك غازات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر والتفاعلات التي تحدث بينها، فيما كشفت الحزمة الثانية عن معلومات مهمة تساعد المجتمع العلمي العالمي على استحداث نماذج علمية أكثر دقة للغلاف الجوي للمريخ، وتسهم في فهم أعمق لتغيراته، وفي أبريل الماضي، تم نشر الحزمة الثالثة من البيانات، والتي ساعدت الخبراء والعلماء على توسيع فهمهم حول التغير المناخي على الكوكب الأحمر.

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