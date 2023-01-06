مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق تحفة فنية وشريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها

المصدر: دبي - البيان

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وضوح الأهداف والغايات وربطها مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تطبيقه أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات للركاب، كلها معطيات ميزت مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة في جمهورية مصر العربية، الذي يعد أول خط يربط شرق القاهرة بغربها، وحلقة الوصل لشبكة خطوط النقل السككي بالجر الكهربائي، ويضم أكبر محطة مركزية تبادلية في الشرق الأوسط وأفريقيا تحتوي على مجمع نقل متكامل للخدمات، كما يحتضن كذلك أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

مطابقة أهداف ومخرجات المشروع لمعايير جائزة التميز الحكومي العربي أهلته للفوز بالجائزة عن فئة «أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية».

وتم تكريم الفائزين بالجائزة، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظم بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية، ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال حفل أقيم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس، حيث تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العربي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.

تقنية

واعتمد المشروع في مرحلة التخطيط على الممارسات التقنية الحديثة، وتحديد الموارد المالية والمعدات والعمالة من خلال أساليب التخطيط والتنظيم المالي بالتعاون مع مصادر التمويل، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في بناء الأنفاق بناءً على أفضل الممارسات التي تم الاطلاع عليها وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة، حيث أسهم ذلك في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة.

وبحثاً عن الاستدامة التي أصبحت من أهم المعايير التي تحكم مستقبل تطوير وسائل النقل، يعد المشروع وسيلة نقل جماعي سهلة وسريعة وآمنة تحافظ على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين لتقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدامه الطاقة الكهربائية النظيفة، لذا تعتبر وسيلة صديقة للبيئة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع، كما يمثل المشروع شبكة نقل حيوية تسهم في نقل 1.5 مليون راكب يومياً بطول 41 كم بعدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي).

وامتداداً لجهوده في الاستدامة، أسهم المشروع في تحسين البيئة والبنية التحتية للمنطقة المحيطة به، إضافة لدوره في الحد من انبعاثات الغازات، حيث سيسهم في توفير 1.6 مليار جنيه مصري و5 ملايين طن من الوقود حتى عام 2030، إضافة إلى توفير 255 مليون ساعة على الأفراد، و888 مليون جنيه مصري سنوياً.

بحث

وأسهم المشروع، من خلال تطبيق الهندسة القيمية في تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة، في تخفيض التكلفة بنسبة 23 % من قيمة المشروع، و1.8 % من قيمة العقد الإنشائي من دون التأثير على جودة المواد والتنفيذ، إلى جانب إعداد دراسات وأوراق بحثية عن الهندسة القيمية في المشروع ونشرها في المجلات العالمية.

واعتمد المشروع على أبرز الحلول الرقمية، من خلال الدعم الرقمي والتكنولوجيا لإطلاق منصة إلكترونية لمساعدة المستخدمين باختيار الرحلات وتوفير الخدمات المختلفة لكافة أفراد المجتمع عامة، ولأصحاب الهمم خاصة، فضلاً عن تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في محطات مترو الأنفاق.

ولإضفاء طابع فنّي وثقافي على محطات الخط الثالث، تمت إعادة استخدام جدران المحطات كمتحف فني مفتوح بتنفيذ جداريات ولوحات فنية بأهم المعالم في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

جوائز

وحصل مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة على عدة جوائز هندسية عالمية، نتيجة تميزه ومساهمته الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة، فقد حصد المشروع المركز الأول لأفضل مشروع لعام 2021 من مجلة ENR، المعنية بالمشاريع الإنشائية عالمياً، وأفضل مشروع نقل بالشرق الأوسط 2021 من MEED، وأفضل مشروع MEP وبنية تحتية في كل من Big Project Middle East & Big 5 & Construction week.

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