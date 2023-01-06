«نَحْنُ».. منصة إلكترونية تحول التطوع إلى استثمار مستدام يستقطب شباب الأردن

المصدر: القاهرة- البيان

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يثبت شباب منصة «نَحْنُ» التطوعية الأردنية بجهودهم وهمتهم أن العطاء ليس عملاً خيراً فقط، بل هو حياة يتعلمون منها إعلاء شأن العمل التطوعي، الذي يعتبر بالنسبة لهم عملاً مستداماً ومؤشراً للمواطنة الحقيقية، القائمة على العطاء وحب الوطن وخدمته بكل الوسائل، والتكاتف مع أفراد المجتمع والتلاحم مع قيادته والسعي الدائم للإنجاز والمبادرة بالإحسان والعمل، ما يصب في النهاية لصالح المجتمع.

ولأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر ربحاً، باعتبارهم ثروة الوطن الأغلى، التي لا تنضب وقوته الفاعلة والدافعة نحو تقدمه ورقيه والضمانة الحقيقية لمستقبل أجمل، ركزت جهود منصة نَحْنُ على تشجيع الشباب على ارتياد العمل التطوعي لترك بصمة تحدث تغييراً إيجابياً في مجتمعاتهم، حيث تعتبر مشاركتهم عنصراً مهماً وأساسياً في دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي قابلته جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري بتتويج المنصة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب.

وكرمت الجائزة الفائزين خلال حفل أقيم في جامعة الدول العربية في القاهرة 5 يناير 2023، وتهدف الجائزة التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وينطلق القائمون على منصة نَحْنُ والتي تأسست في 2019 بالشراكة بين «نوى»- وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد - ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بالتعاون مع وزارة الشباب في الأردن، في عملهم من أن التطوع يكسب الشباب والشابات مهارات جديدة، ويزيد خبراتهم الشخصية والعملية، ويقدم للإنسانية سبباً للاستمرار ويعطي للمتطوع سبباً للعيش من أجله، ويمنحه فرصة رؤية الآخرين وهم يودعون المتاعب، ويعيشون يوماً آخر في سعادة بسببه، فضلاً عن أن التطوع يضمن المستقبل المشرق للمجتمعات التي تحتضنهم.

ويقدم الشباب المشاركون في منصة نَحْنُ نموذجاً في العمل التطوعي والبذل والتطوع والإيثار ومساعدة الآخرين والتكافل والتراحم والتعاضد، والمسؤولية المجتمعية والعطاء الإنساني، الذي بات يشكل أرقى صور التكامل بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، الأمر الذي يجسد روح الانتماء للوطن.

وتسعى المنصة الإلكترونية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال التطوع عن طريق بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات، حتى تتمكن المنصة من توفير أكبر عدد ممكن من الفرص التطوعية.

فرص تطوعية

وتركز منصة «نَحْنُ» جهودها على إيجاد الفرص التطوعية الحقيقية في مختلف القطاعات للشباب والشابات من جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل إرشادهم إليها، وكيفية المشاركة فيها حسب اهتماماتهم، لتعزز دورهم في الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم. كما يتصدر ضمان حقوق المتطوعين سلم أولويات المنصة، حيث تعمل على توثيق مشاركتهم بالفرص التطوعية.

وتتيح منصة نحن للأفراد والشركات استعراض مشاريعهم التطوعية المتنوعة والمقترحة مع مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية، والمبادرات المرموقة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تغطي مختلف مجالات المجتمع المدني.

مشاركات هادفة

وقد استقطبت نَحْنُ أكثر من 106 آلاف متطوع، سجلوا أكثر من 2.9 مليون ساعة تطوعية منذ إطلاق المنصة، ويوجد حالياً أكثر من 357 ألف مشاركة هادفة، وفرص تطوعية على موقع نَحْنُ، الذي يمكن للشباب المشاركة فيها.

وتنوعت فرص التطوع، التي تقدمها المنصة، لتشمل خدمات دعم التعليم عن بعد، وتنفيذ حملات توعوية، وتطوير برامج وتطبيقات للهواتف الذكية، وورشاً تثقيفية للوقاية من الأمراض، إضافة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسات مثل إنتاج وتصوير أفلام قصيرة في المنازل.

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