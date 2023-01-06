ديوان الموظفين في فلسطين.. تطوير منظومة الخدمة المدنية

المصدر: القاهرة - البيان

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أخذ ديوان الموظفين العام في فلسطين زمام المبادرة لإطلاق عملية وطنية شاملة لتطوير وتحسين أنظمة الخدمة المدنية، وإعداد التشكيلات الوظيفية في كافة الدوائر الحكومية، ما أهله لنيل «تكريم خاص» من جائزة التميز الحكومي العربي التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ومنذ العام 2012 عمل ديوان الموظفين العام في فلسطين بشراكة واسعة مع كافة الدوائر الحكومية المنضوية في الخدمة المدنية لإعداد جداول التشكيلات الوظيفية، وبإشراف فني مباشر منه على الطواقم العاملة فيها، فحصد هذا التكريم الخاص خلال حفل تكريم الفائزين من جائزة التميز الحكومي العربي الذي شهدته القاهرة في جامعة الدول العربية في الخامس من يناير الجاري.

تنمية شاملة

وأدركت قيادة الديوان منذ البداية أهمية هذه العملية في تحقيق التنمية الشاملة في قطاع الخدمة المدنية، وصولاً للاستثمار الأمثل والمستدام للموارد البشرية، بهدف ضبط الحراك الوظيفي وترشيد الإنفاق العام من خلال ضبط فاتورة الرواتب وتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في مجال التنبؤ الوظيفي ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتطوير الموارد البشرية والارتقاء بأداء الوظيفة العامة بما يؤدي لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

جدارة التكريم

وحقق ديوان الموظفين العام في فلسطين نقاط قوة عدة وفق معايير جائزة التميز الحكومي العربي من حيث الفكرة، التخطيط والابتكار، وفاعلية التطبيق والنتائج المؤثرة، إذ حدد الديوان أهداف جداول التشكيلات الوظيفية بشكل واضح، مع الأسس القانونية اللازمة من أجل إنجاح المبادرة، كما راعى جميع العوامل الداخلية والخارجية التي تسهم بشكل فاعل في تخطيط الموارد البشرية.

وحقق الديوان وفراً مالياً يبلغ 45.6 مليون شيكل في عام 2020 من خلال ضبط فاتورة الرواتب للوظائف الجديدة في الخدمة المدنية العامة، وحرص على استقطاب موارد بشرية مؤهلة وفاعلة ومبدعة لإدارة هذه الوحدة التنظيمية لإنجاز مبادرة إعداد التشكيلات الوظيفية والعمل على جعلها مستدامة.

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