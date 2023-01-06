محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس ليبيريا

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة أعرب خلاله عن شكره وتقديره لسموه لمبادرة إنشاء «مستشفى الإمارات» في مقاطعة غباربولو في ليبيريا، الذي يسهم في دعم قطاع الرعاية الصحية، ويقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لشعب ليبيريا والمناطق المجاورة وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

افتتاح

وكان رئيس ليبيريا قد افتتح يوم أول أمس، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، المستشفى الذي أقامته دولة الإمارات وتبلغ سعته 125 سريراً ويمتد على مساحة نحو 80 ألف قدم مربعة مع جميع المرافق الحديثة، ويضم غرف عمليات ومختبراً حديثاً ووحدة عناية مركزة وأقساماً متخصصة مختلفة، فيما يعمل باستخدام نظام الطاقة الشمسية.

علاقات

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رسالة خطية من آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، لدى استقباله الدكتور مامادو تنغارا وزير خارجية جمهورية غامبيا، يرافقه يانكوبا ديبا المدير التنفيذي للجنة المنظمة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غامبيا في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

إشادة

من جهته أشاد الدكتور مامادو تنغارا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البنّاء على كل الصُعد، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وهنأ دولة الإمارات على استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، وأعرب عن تطلعات غامبيا للعمل مع دولة الإمارات في هذا الصدد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى استعراض استضافة غامبيا للقمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

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