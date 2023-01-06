بلدية الذيد تكثف الحملات التفتيشية وتصادر طناً و750 كيلوغراماً مواد جافة

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أكد أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الذيد لـ(البيان) أن قسم الصحة العامة بالبلدية نفذ 4 آلاف و793 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة لمدينة الذيد، خلال الـ3 أشهر الماضية، تمخض عنها 648 مخالفة وإنذاراً، منها 121 مخالفة، وإنذار 527 منشأة غذائية غير ملتزمة بالاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.

كما أتلفت طناً و750 كيلوغراماً من المواد الجافة، كما أن تلك الحملات جاءت من منطلق حرص البلدية على تحقيق أسس السلامة والشروط الصحية التي تكفل سلامة المواد الغذائية وسلامة المستهلكين.

وأضاف أن المخالفات التي تم تحريرها جاءت بسبب عدم التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات والمعايير والضوابط الصحية المعمول بها في البلدية، موضحاً أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وعدم نظافة الأجهزة والأدوات بالمنشأة، وتخزين المواد الغذائية بطريقة غير صحية ودون الحرارة المطلوبة للحفظ، وعدم صيانة موانع ومصائد الحشرات.

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