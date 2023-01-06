حمدان بن محمد: محمد بن راشد فكر والأفكار العظيمة تبقى خالدة

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فكر والأفكار العظيمة تبقى خالدة، وهو قائد استثنائي استطاع تغيير فكر الإنسان، وحفر لشعبه مجداً في ذاكرة التاريخ.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «هناك قادة يصنعهم الزمن.. وقادة يصنعون زمنهم.. هناك قادة يغيرون العمران.. وقادة يغيرون فكر الإنسان.. هناك قادة كتب التاريخ سطورهم بماء.. وقادة حفروا لشعوبهم مجداً في ذاكرة التاريخ».

ونشر سموه فيديو تضمن إشادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنجازات وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي عززت مكانة الإمارات عالمياً.

كما تضمن الفيديو جزءاً من مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جلسة خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار عام 2018، حيث قال: «أتى رجل خلال التسعينيات، أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. هو الشيخ محمد بن راشد».

ريادة

وجاء في نص الفيديو الذي نشره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو قائد وأكثر، هو باني وطن وأكثر، هو نهج عمل وأكثر.. هو فكر لكل مجتمع يسعى إلى حذف المستحيل من قاموسه، فكر لكل دولة تسعى إلى رفع سقف التوقعات والإنجازات، فكر لكل شاب يعانق طموحاته وأحلامه، فكر لكل عامل في المجال الإنساني، فكر لكل عامل في المجال الثقافي والمعرفي، فكر لكل فارس شهم ونبيل، فكر لكل شاعر مبدع وأصيل، فكر لكل حالم بأفكار مدهشة خارج المألوف، فكر لكل من يسعى إلى الأول والأفضل والأرقى.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو فكر، والأفكار العظيمة تبقى خالدة على مر الأزمان».

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