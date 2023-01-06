وزارة الداخلية تدعو إلى تجنب الأودية وأماكن جريان المياه

المصدر: البيان

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دعت وزارة الداخلية الإماراتية إلى تجنّب الأودية وأماكن جريان المياه.

وأوضحت الوزارة، أمس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه «نظراً لاحتمالية تعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت، مصطحباً معه كتلة هوائية باردة، ليستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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