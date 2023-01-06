160 جهة من 28 دولة بمعرض «لايت ميدل إيست»

المصدر: دبي ـ البيان

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست في الفترة من 17 إلى 19 يناير. ومن المتوقع أن تضم الدورة الـ16 للمعرض أكثر من 160 جهة عارضة من 28 دولة، لتكون أكبر دورات المعرض على الإطلاق. كما يتضمن جدول معرض لايت ميدل إيست، الذي يبحث في مواضيع التصميم المبتكر والمستقبل المستدام والتكامل السلس، استضافة قمة سمارت بيلدنج للمرة الأولى. وكشف المعرض عن إقامة فعالية لايت توكس الجديدة للمرة الأولى، والتي تتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية حول مستقبل قطاع الإضاءة، وذلك يوم 18 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. وتُقام فعالية لايت توكس بنظام الحضور المباشر والافتراضي بإدارة شركة لايت كوليكتيف الاستشارية، وتتضمن نقاشات تهدف إلى تعزيز مسيرة نمو القطاع في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد 19، فضلاً عن توفير إمكانية تحميل تسجيلات الفعاليات عبر الإنترنت عند الطلب.

5 جلسات

وتشمل الفعالية خمس جلسات رئيسية بصيغة محادثات فردية تمتد كل منها لـ80 دقيقة، وتتضمن كل منها كلمة رئيسية وجلسة نقاش بحضور الفرق المختصة في مجال تصميم الإضاءة، بما في ذلك المستخدمون النهائيون والمطورون والمهندسون المعماريون والمستشارون والمصممون والجهات المنتجة والموردة.

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