«نماء»: دعم 2700 امرأة وفتاة في 14 دولة خلال 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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تحتفي «نماء» للارتقاء بالمرأة بمسيرة 6 أعوام، واصلت خلالها جهودها، لمساعدة السيدات والفتيات في جميع أنحاء العالم على تعزيز قدراتهن ومهاراتهن الريادية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نجحت في ترسيخ حضورها في المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل كونها واحدة من المؤسسات البارزة في مجال تمكين المرأة، وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على المستوى العالمي.

وفي العام السادس منذ إنشائها، قدمت «نماء» خلال 2022 الدعم الاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 2700 امرأة وفتاة وساعدتهن على تحقيق أهدافهن، من خلال 6 برامج متخصصة، أطلقتها في 14 دولة هي: أنغولا وبنغلادش، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغانا، والعراق، وكينيا، وباكستان، وجنوب أفريقيا، إلى جانب الإمارات.

وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «لأننا نؤمن بالمرأة ودورها الأساسي في بناء عالم عادل، سنبذل كل جهودنا، لضمان حصول المرأة على فرصة المشاركة والقيادة على جميع المستويات، فهذا العالم بحاجة لتفعيل كل موارده وإمكاناته، ليكون الغد أفضل وأكثر استدامة واستقراراً، وسنواصل مهمتنا تحت رعاية سمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة «نماء» للارتقاء بالمرأة».

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