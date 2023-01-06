«ألفا ظبي» و«مبادلة» تستثمران 9 مليارات درهم بفرص الائتمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص. ويستهدف الطرفان من خلال هذه الخطوة استثمار ما يصل إلى 9 مليارات درهم (نحو 2.5 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة «مبادلة» الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة «أبولو»، التي تعد من أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، للاستثمار في فرص الائتمان الخاص عالية الجودة.

وبموجب الشراكة، ستمتلك «مبادلة» حصة نسبتها 80 % من المشروع المشترك، الذي يتخذ من «سوق أبوظبي العالمي» مقراً له، بينما ستمتلك «ألفا ظبي» نسبة الـ20 % المتبقية. وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «نواصل عن كثب تقييم الفرص الاستثمارية في سوق الائتمان الخاص، وسنعمل معاً عبر هذه الشراكة على تلبية الطلب في الأسواق العالمية على خيارات استثمارية بديلة من حلول السيولة والائتمان. استثمارنا في أدوات الائتمان الخاص سيعزز تنوع محفظتنا ويمكننا من تحقيق عوائد مجزية محسوبة المخاطر لمساهمينا».

وقال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية بمبادلة: «استطعنا تأسيس منصة قوية تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وتعزز في الوقت نفسه التكامل على مستوى منظومة الاستثمار الحيوية في أبوظبي».

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