15 ألف زائر لــ«محمية الوثبة» خلال شهرين

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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تشهد محميات هيئة البيئة- أبوظبي إقبالاً من الزوار من مختلف الأعمار، حيث وصل عدد زوار محمية الوثبة للأراضي الرطبة ومحمية الوثبة للكثبان الأحفورية إلى أكثر من 15 ألف زائر منذ افتتاحها في شهر نوفمبر 2022، وتتيح المحميات -التي ستستمر في استقبال الزوار حتى نهاية شهر إبريل المقبل-، لمحبي الطبيعة والحياة الفطرية الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الأخاذة والاستمتاع بما تضمه المحميات من تنوع بيولوجي فريد في جو شتوي مميز، ويأتي ذلك في إطار جهود إمارة أبوظبي في تطوير السياحة البيئية كونها الأولى إقليمياً في مساحة المحميات الطبيعية، وتحقيق المزيد من الجذب لأبوظبي.

وحددت الهيئة مواعيد الزيارة للمحمية وذلك من يوم الثلاثاء وحتى الأحد من الساعة 8 صباحاً وحتى 5:30 مساء، كما وحددت الهيئة مواعيد زيارة محمية كثبان الوثبة الأحفورية وذلك من يوم الإثنين وحتى الخميس، من التاسعة صباحاً وحتى 10 مساء، (والجمعة-الأحد) من 9 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وتأتي هذه المواعيد ضماناً لمراعاة تقليل الأثر البيئي وحماية البيئة الفطرية والحفاظ على النباتات والحيوانات في تلك المحميات.

وأوضحت الهيئة أن محمية الوثبة تعتبر ملاذاً لأكثر من 260 نوعاً من الطيور المهاجرة وبشكل خاص طائر الفلامنجو الكبير، وموطناً للعديد من الأنواع البرية الأخرى، حيث تم رصد حوالي 230 نوعاً من اللافقاريات، و11 نوعاً من الثدييات الصغيرة، و10 أنواع من الزواحف، وأكثر من 35 نوعاً من النباتات، لافتة إلى أنه يمكن لزوار المحمية كذلك مشاهدة عدد من الأنواع الأخرى الموجودة في المحمية مثل دبور الوقواق، والعقاب المرقط الكبير، والثعلب الأحمر، والضب، والورل، والأرنب البري، واليعسوب البنفسجي وغيرها من الأنواع البرية الهامة الأخرى، يشار إلى أن المحمية تعتبر الموقع الوحيد في منطقة الخليج العربي التي يتكاثر فيها طائر الفلامنجو بشكل منتظم منذ عام 2011 .

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