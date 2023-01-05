رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس ليبيريا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من جورج ويا، رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لسموه لمبادرة إنشاء "مستشفى الإمارات" في مقاطعة غباربولو في ليبيريا، الذي يسهم في دعم قطاع الرعاية الصحية ويقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لشعب ليبيريا والمناطق المجاورة وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وكان رئيس ليبيريا قد افتتح، يوم أمس، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، المستشفى الذي أقامته دولة الإمارات وتبلغ سعته 125 سريراً ويمتد على مساحة نحو 80 ألف قدم مربع مع جميع المرافق الحديثة، ويضم غرف عمليات ومختبراً حديثاً ووحدة عناية مركزة وأقساماً متخصصة مختلفة، فيما يعمل باستخدام نظام الطاقة الشمسية.

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