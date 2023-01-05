«إيواء» وإيطاليا يبحثان تجاربهما في معالجة قضايا الاتجار بالبشر

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقت سارة شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، مع لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات.

ورحبت شهيل بالسفير، واستعرض المشاركون في الاجتماع تجارب البلدين في معالجة قضايا الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء، والحلول المتاحة لدى كل طرف، والتي تفتح آفاقاً للتبادل المعرفي والتعاون الوثيق في المستقبل. مؤكدين أهمية التثقيف المجتمعي، والترويج للخطوط الساخنة بين الأفراد، لتشجيع الإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتطرق ممثلو مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، إلى دور المركز في القطاع الاجتماعي وصلاحياته، في رعاية ووقاية وتأهيل وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء.

وأشاد الطرفان بالعمل المشترك بينهما، وعمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الذي يعزز التكاتف الدولي في مواجهة تلك التحديات العالمية.

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