لجنة تحكيم «زايد للأخوة الإنسانية» تختار الفائزين لعام 2023

المصدر: ​البيان

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عقدت لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023 سلسلة اجتماعات في العاصمة الإيطالية روما بحضور جميع الأعضاء لمواصلة عملهم لمناقشة الأشخاص والكيانات المؤهلين الذين تم ترشيحهم في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2022، ليتم الإعلان عن المكرمين الفائزين بالجائزة في هذه الدورة في شهر فبراير 2023.

يجتمع الأعضاء الستة ممثلي لجنة التحكيم لتقييم واختيار المرشحين من الأفراد والمؤسسات لنيل جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2023، وذلك استناداً إلى الجهود والمساعي المتواصلة نحو تعزيز التعايش السلمي وتفعيل الحوار المشترك بين مختلف الثقافات.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من ميغيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات، والدكتورة إبسي كامبل بار نائبة رئيس كوستاريكا السابق، ونيافة الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي عميد مجمع التبشير بالكرسي الرسولي، والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2014 والناشط في مجال حقوق الطفل كايلاش ساتيارثي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 ورائدة الأعمال الدكتور وداد بوشماوي، والأمين العام للجائزة المستشار والأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام.

وعبر ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمم المتحدة عن فخره بالانضمام إلى لجنة جائزة زايد وعملية صنع القرار، مؤكداً على ما تعكسه الجائزة من قيم ومشاعر الاحترام المتبادل والأخوة والتفاهم وهو ما يحتاجه العالم الآن، كما أنه يتطلع لتكريم الفائزين لهذا العام وتكريمهم على التزامهم تجاه مبادئ الأخوة الإنسانية.

كما أكدت الدكتورة وداد بوشماوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، كعضو في رباعي الحوار الوطني التونسي، أن هذه الجائزة تُسهم في تعزيز الحوار المشترك مع العديد من الشخصيات وتبادل الآراء حول العالم فيما يتعلق بقضايا الأخوة الإنسانية، متمنية كل النجاح والتوفيق للمرشحين في مسيرتهم وأن يجسدوا خير نموذج وقدوة بأعمالهم ومبادراتهم في جميع أنحاء العالم.

ومن طرفه قال السيد كايلاش ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2014 وناشط في مجال حقوق الطفل، وعضو في لجنة تحكيم جائزة زايد 2023: "نتطلع إلى الشخصيات المؤثرة التي تتمتع بقيم التعاطف لإحداث تغييرات طويلة الأمد في المجتمع، ونحن بحاجة إلى إجراءات قوية وأفكار جريئة لخلق عالم جميل وأكثر عدلاً وإنصافاً."

وأوضح المستشار محمد عبد السلام مؤكداً على ضرورة وأهمية تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين الأفراد والشعوب وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية، لذلك تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الشخصيات والمؤسسات المؤثرة التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل، وإرساء مبادرات نوعية وأفكار بناءة لتطوير مجتمع إنساني أكثر انسجاماً.

وسيتم الإعلان عن الفائزين من بين مئات المُرشَحين ممن لديهم سجل حافل في التعايش والتضامن الإنساني، وذلك ضمن حفل سيقام في العاصمة أبوظبي في فبراير المُقبل، حيث سيتم الاحتفاء بالفائزين من خلال منحهم مليون دولار أميركي دعماً لجهودهم والتشجيع على مواصلة عملهم في تعزيز قيم الإنسانية في وقت تتأجج فيه العديد من الأزمات التي تواجه مناطق مختلفة من العالم.

وقد أُطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية في فبراير عام 2019 احتفاء باللقاء التاريخي الذي جمع بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث وقّع الرمزان العظيمان وثيقة الأخوة الإنسانية بهدف تعزيز قيم السلام والحوار والعيش المشترك. وقد قامت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في عام 2021 بتكريم كلاً من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولطيفة ابن زياتين، الناشطة المناهضةٌ للتطرف، وذلك لما قدما من أعمال جليلة ومبادرات مؤثرة وفاعلة جاءت منسجمة مع قيم ومبادئ الأخوة الإنسانية. وفي عام 2022 كرمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، ومؤسسة المعرفة والحرية (فوكال).

وتُشكل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كل عام لجنةَ تحكيم جائزة زايد التي تضم نخبة من الخبراء والشخصيات المرموقة في مجال الخدمة العامة من كافة أنحاء العالم، وهي شخصيات مفعمةٌ بالحكمة والحرص على الاستثمار الجاد في قضية التعايش السلمي.

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