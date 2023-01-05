غداً.. انخفاض درجات الحرارة في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الغزارة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04، والمد الثاني عند الساعة 49:02، والجزر الأول عند الساعة 19:48، والجزر الثاني عند الساعة 06:33.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25، والمد الثاني عند الساعة 22:38، والجزر الاول عند الساعة 15:32، والجزر الثاني عند الساعة 04:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى:

أبوظبي 27 18 70 30

دبي 28 19 70 30

الشارقة 27 17 75 25

عجمان 25 18 75 25

أم القيوين 26 18 70 25

رأس الخيمة 27 19 75 30

الفجيرة 25 18 65 20

العـين 25 17 60 25

ليوا 28 16 70 30

الرويس 26 18 75 30

السلع 25 16 75 35

دلـمـا 21 18 80 50

طنب الكبرى 23 20 80 55

طنب الصغرى 23 20 80 55

أبو موسى 22 20 80 65.

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