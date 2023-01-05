جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الحكومات العربية وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

تأتي الجائزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وشهد الحفل تكريم عدد من النماذج العربية الريادية التي قدمت نماذج ملهمة في العمل الحكومي العربي، ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي، حيث خضعت كافة الترشيحات لآلية تقييم منهجية، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة ووفق معايير عالمية رفيعة، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية.

قيمة مضافة

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي - خلال كلمته: "إن التجربة الرائدة للتميز الحكومي والتي راكمتها حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متاحة لجميع البلدان العربية، إيماناً من حكومتنا بأن مصيرنا واحد ومستقبل أبنائنا مسؤولية جماعية، وأن هذا القناعة الاستراتيجية لن تتحقق إلا بدعم كل مبادرة متميزة، وتشجيع الابتكار وفتح باب الإبداع أمام كوادرنا العربية".

وأضاف معاليه: "سر بقاء الحكومات وتجددها في فلسفة محمد بن راشد هو في تميز الإدارة الحكومية وتبنيها الأفكار الخلاقة".

وأكد معالي محمد القرقاوي أن جائزة التميز الحكومي العربي وضعت لنفسها سقفاً غير محدود، يتخطى مفاهيم الاستمرارية والنجاح التقليدي ليصل إلى مفهوم التأثير العميق في العمل الحكومي العربي، وقد أسهمت خلال فترة قصيرة في إرساء ثقافة التميز والإيجابية والتنافسية بما يعود بالفائدة على المواطنين العرب حاضراً ومستقبلاً.

وأضاف معاليه: "أثبتت النتائج التي حققتها المؤسسات والأفراد، أن الوطن العربي يمتلك طاقات تجعل من النماذج العربية الريادية التي شاهدناها عبر الجائزة مصدر إلهام في كل بقعة عربية لتحقيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي والكفاءة الإدارية التي ننافس بها العالم".

دعم لامحدود

من جانبه قال معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته ضمن فعاليات حفل التكريم: "في البداية أود أن أتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه اللامحدود للعمل العربي المشترك، وعلى رعايته للجائزة التي تستلهم من فكره فهو قائد مسيرة التطور وتميز العمل الحكومي في العالم العربي".

وأضاف معاليه: "تؤسس جائزة التميز الحكومي لمرحلة جديدة من العمل الإداري الحكومي المتطور، حيث تحفز المسؤولين عن الجهات الحكومية العربية على الارتقاء بالأداء الحكومي بما يساهم في تحقيق سعادة المجتمعات العربية ويرفع من جودة الحياة ويرسخ عملية التنمية المستدامة".

وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجائزة تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل ترسيخ العمل العربي المشترك في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري، الأمر الذي يعزز وجود الدول العربية في مؤشرات التنافسية العالمية، ويجعل من القطاع الحكومي العربي عنواناً للتميز والابتكار والتطور.

رؤية مستقبلية

من جهته أكد الدكتور ناصر علي القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الجائزة خلقت الدوافع لدى الجهات الحكومية العربية التي باتت أكثر شغفاً بالعمل على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة التي تعتمد على رؤية مستقبلية طموحة وحكومات مرنة وسباقة تنتهج التفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التطوير المستدام.

ولفت إلى أن نتائج الدورة الحالية من الجائزة تؤكد أن هناك تطويراً مستمراً في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.

وتابع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية قائلاً: "أحدثت الجائزة تغييراً إيجابياً في الأداء الحكومي العربي والمفاهيم وكذلك الممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاعات الحكومية العربية، وذلك بفضل توفير الجائزة لمنصة عربية تتيح تبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة".

نمو كبير

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة قفزة على مستوى المشاركات، حيث استقبلت نحو 8300 مشاركة وأكثر من 4141 مشاركة جرى تقييمها، فيما استفاد من الندوات التعريفية نحو 10400 مشارك.

وكرمت الدورة الحالية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من جمهورية مصر العربية، و3 من مملكة البحرين، وجائزتان لكل من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجائزة لكل من المملكة المغربية وفلسطين وتونس.

الجوائز المؤسسية

وأكدت نتائج جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الحالية، أن الجائزة نجحت في إحداث حراك بين الحكومات العربية التي سعت إلى إبراز جهودها المتميزة التي تستهدف الارتقاء بأداء العمل الحكومي وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية بما يعزز تنافسيتها عالمياً، وهو ما ظهر واضحاً في المشاريع التي فازت بالجوائز.

وتفصيلاً، في فئة الجوائز المؤسسية - الجوائز الرئيسية فاز بفئة أفضل وزارة عربية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، تقديراً لتحقيقها مواقع ريادية منها: المركز الأول بينG20 في مؤشر التنافسية الرقمية والمركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين G20 والمركز الرابع في مؤشر سرعة النطاق العريض.

فيما حازت هيئة قناة السويس المصرية جائزة أفضل هيئة/ مؤسسة حكومية عربية، حيث طورت الهيئة رؤية طموحة وحققت تقدماً ملموساً بتنفيذ استراتيجية متكاملة استهدفت الارتقاء بإيرادات وقدرات وأصول وكفاءة منظومة العمل بالهيئة، ونتج عن ذلك حصول الهيئة على موقع ريادي كثاني أكبر الشركات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وحصول الهيئة على أعلى إيراد سنوي في تاريخها بمقدار 6,3 مليارات دولار وتسهيل مرور أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة بمقدار 1270 مليون طن، كما تجاوز عدد السفن العابرة للقناة في عام 2021 حاجز الـ 20 ألف سفينة.

وحاز مشروع حوسبة المحاكم البحرينية والتحول الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين على جائزة "أفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية"، حيث أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية تطويرية لتحويل جميع الخدمات إلى خدمات رقمية بهدف تقليص كلفة وجهد إجراءات التقاضي والإسراع في فصل المنازعات مع الحفاظ على الحق في التقاضي والضمانات الأساسية في المحاكم.

في حين فاز برنامج تمكين الشباب الباحثين عن عمل لتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة– المديرية العامة للتنمية الصناعية من جمهورية العراق بجائزة فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، حيث ساهم المشروع في تسجيل 167 فكرة لمشاريع صناعية تم تقييمها واعتمادها ووقعت عقود مع أكثر من 6 جهات حكومية لتبني هذه المشاريع وتنفيذها.

كذلك فازت بالجائزة نفسها منصة نحنُ التابعة لإحدى مبادرات مؤسسة ولي عهد الأردن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبالتعاون مع وزارة الشباب الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعمل المنصة على إيجاد فرص تطوعية حقيقية في مختلف القطاعات للشباب من جميع أنحاء المملكة من أجل إرشادهم إليها وكيفية المشاركة فيها حسب اهتماماتهم لتعزز من دورهم في الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم.

وذهبت جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم إلى مشروع مكتبتي الرقمية من مملكة البحرين، تقديراً لمساهمتها في تحقيق مجتمع المعرفة والتحول من استهلاكها إلى إنتاجها، وبناء مجتمع التعلم المستمر مدى الحياة، كما حازت الجائزة نفسها برنامج STEM التابع لسلطنة عمان، والذي يعد من البرامج الحديثة التي تسعى نحو التكامل في مجال التربية العلمية والتكنولوجيا وهو قائم على دمج المجالات والتخصصات داخل المدرسة وخارجها وتعليم الطلبة كيفية تطبيق المنهج العلمي في الحياة اليومية.

وفي فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، فاز مشروع التطبيب والعلاج عن بعد لخدمات صحية آمنة ومستدامة من مملكة البحرين، حيث ساهم المشروع في زيادة بنسبة 89% من المستفيدين من خدمات الصيدلة، وزيادة بنسبة 24% للمستفيدين من الاستشارات الطبية المرئية والصوتية، وزيادة بنسبة 14% في عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي خلال عامي 2020-2021.

في حين نال جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة من جمهورية مصر العربية، حيث يعد المشروع وسيلة نقل جماعي سهلة وسريعة واّمنة تحافظ على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين لتقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدامه الطاقة الكهربائية النظيفة، لذا تعتبر وسيلة صديقة للبيئة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع.

وذهبت جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع إلى مشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 20 مبادرة وقرار معني بالتوطين خلال العامين الماضيين وذلك بهدف حث القطاع الخاص على توظيف الباحثين عن عمل في مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية، حيث كانت لهذه المبادرات والقرارات أثر إيجابي في نمو أعداد السعوديين في سوق العمل بمتوسط بلغ 40% في جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين.

كما فاز بجائزة الفئة نفسها نظام التأمينات الاجتماعية لكافة المسارات – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من سلطنة عمان، حيث تتمثل المبادرة في توفير الحماية الاجتماعية للفئة العاملة لحسابهم الخاص تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من خلال التسجيل الاختياري بهذا النظام ويترتب على هذا التسجيل تغطية المؤمن عليهم من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والفئة المستهدفة هي العاملون لحسابهم الخاص مثل أصحاب الاعمال والمشتغلين بالمهن الحرة.

ونال جائزة فئة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، تطبيق منصة أبشر من المملكة العربية السعودية، حيث يساهم " أبشر " المصمم من قبل وزارة الداخلية السعودية في تسهيل الحصول على أكثر من 70 خدمة حكومية لمختلف الإدارات والتي تقدم من خلال منصة واحدة تجمع كل الخدمات لتوفير الجهد على المستفيدين من مواطنين ومقيمين في الحصول على الخدمة.

الجوائز الفردية..

وفي فئة الجوائز الفردية، حاز أحمد قاسم الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، جائزة أفضل وزير عربي، حيث شهدت الوزارة في عهده إنجازات عدة منها إطلاق 49 خدمة في الحكومة الإلكترونية خلال عام 2021، كذلك نما في العام نفسه الاقتصاد الرقمي بمعدل 200%، وأطلقت المملكة الأردنية الهاشمية استراتيجية التحول الرقمي في عام 2020 والذي تمثل التحول الرقمي في الحكومة الأردنية، كما احتلت المملكة الأردنية المركز الـ43 في مؤشر التنافسية الرقمية.

وذهبت جائزة أفضل محافظ عربي إلى اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظة أسوان من جمهورية مصر العربية، وذلك تقديراً لجهوده في تحقيق المركز الأول لمستهدفات رؤية مصر 2030 في 6 مؤشرات منها هدف القضاء التام على الجوع في مؤشر انتشار سوء التغذية، وهدف الصحة الجيدة والرفاه في مؤشرات معدل الوفيات ونسبة الولادة التي يشرف عليها أخصائيون مدربون، وهدف التعليم الجيد في مؤشر نسبة المدارس المجهزة للمعاقين، وهدف المياه النظيفة والنظافة الصحية في مؤشر نسبة الأسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب.

وفاز الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، بجائزة "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية"، تقديراً لإنجازاته المؤثرة في رعاية وتمكين ذوي الإعاقة، حيث ترأس الدكتور هشام الحيدري وأدار مراكز ومستشفيات متخصصة في الإعاقة والعلاج التأهيلي لأعوام طويلة، وقدم العديد من الأبحاث العلمية المعنية بالتأهيل والعلاج الطبيعي، ووضع سياسات وخططاً للارتقاء بنتائج مؤشر توظيف القوى العاملة من ذوي الإعاقة، كما أسهم في ابتكار الدليل الإرشادي لأسر ذوي الإعاقة البصرية.

فيما فازت سعادة سعاد بن عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس – الجمهورية التونسية، بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، تقديراً لمبادرتها في تبني مشاريع لإرساء وتأمين العدالة والإنصاف للجميع، حيث طبقت الرقمنة الشاملة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتشجيع أرباب المؤسسات الناشئة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتمكينهم في العمل والإبداع وذلك لتحسين الخدمة البلدية والتصدي لمخاطر الفساد من ناحية ومساعدة الشباب وتشجيعهم على الإبداع في التكنولوجيا الرقمية من ناحية أخرى.

في حين كانت جائزة أفضل موظف حكومي عربي، من نصيب المهندس معتز بن حسين الموظف في أمانة العاصمة المقدسة – المملكة العربية السعودية، حيث ساهم في تطوير البنية التحتية لقرى مكة المكرمة وحل مشكلات الطرق المسفلتة بنسبة (26%) تفوق الإنجاز مما أدى إلى زيادة نسبة السكان (16.16%) في تلك القرى.

كما نال الجائزة نفسها فلاح حسن أحميدي الموظف في وزارة الصناعة والمعادن – جمهورية العراق، تقديراً لإعداده عشرة مشاريع بحثية تطبيقية لإيجاد حلول لمشاكل استخدام المطهرات والمعقمات الكيماوية المسببة للأمراض السرطانية والجهاز التنفسي واستبدالها بمطهرات من أصل نباتي، حيث حصل على خمس براءات اختراع باستخدام المستخلصات النباتية أو النانوية النباتية.

وفازت بجائزة أفضل موظفة عربية حكومية، نورة بنت عبدالله الزيد الموظفة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر أول امرأة سعودية تقلدت منصب كبير مستشاري معالي الوزير في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما حصلت على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة في عام 2020 نظير مشاركتها الفاعلة ودورها الرئيسي في الفريق الوطني في قمة دول العشرين التي عقدت افتراضياً.

تكريم خاص

ونالت مبادرة جدول تشكيلات الوظائف لتخطيط الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية – ديوان الموظفين العام من دولة فلسطين، تكريماً خاصاً من جائزة التميز الحكومي العربي حيث حفز هذا المشروع الكثير من المشاريع الأخرى المعنية بالتطوير والإصلاح الإداري منها نظام التوظيف الإلكترون، وكذلك نالت مبادرة التدبير المعلوماتي لانتقاء المترشحين لسلك الدكتوراة لجامعة محمد الخامس بالرباط من المملكة المغربية، تكريماً خاصاً.



التطبيب عن بعد.. خدمات مبتكرة لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية في مملكة البحرين..

في سعيها لتقديم رعاية طبية بجودة عالية، نجحت وزارة الصحة البحرينية، وعبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، في تطبيق مشروع طموح للتطبيب والعلاج عن بعد، أهلها لنيل التكريم كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي في فئات الجوائز الفرعية من جائزة التميز الحكومي العربي التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

التكريم الذي حظيت به مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين، خلال حفل تكريم الفائزين الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة في مقر جامعة الدول العربية في الخامس من يناير الجاري، جاء ثمرة لتبني فكرة الخدمات الصحية المقدمة عن بعد في 2017 من قبل فريق الحوكمة في وزارة الصحة البحرينية، باستخدام مختلف التقنيات بهدف تقديم خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية تسهم في الاستمرارية وتضمن سهولة الوصول للخدمات الصحية.

فكرة التطبيب عن بعد، جاءت تماشياً مع التوجه الدولي والمحلي إلى تبني أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتمثل في الأهداف الاستراتيجية للصحة في مملكة البحرين والتي تنعكس على الرؤية التي تبنتها مراكز الرعاية الصحية الأولية، إذ تم تطبيق المشروع في 2018 باستخدام تقنية الاتصال الصوتي بهدف الوصول لأكبر شريحة من المستفيدين.

وبعد عام على تطبيق المشروع، تم العمل على دراسة أهم المعطيات وتحليلها، ونتج عنها تبني عدد من المبادرات تسهم في تقليل أوقات الانتظار باستخدام التقنيات المختلفة وقد شملت خدمات توصيل الأدوية والعلاج الطبيعي عن بعد، والتقييم والتصنيف للتحويل للمؤسسات الصحية المتخصصة.

في العام 2020، ساهمت جائحة "كورونا" في تسريع عجلة الابتكار في هذا المجال، وتبني التطبيب عن بعد على نطاق أكبر في القطاع الصحي الحكومي وتعزيز هذه الخدمة في عام 2021 و2022 في ظل التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، ما أدى إلى زيادة بنسبة 89% في الاستفادة من خدمات الصيدلة، و24% في عدد المستفيدين من الاستشارات الطبية المرئية والصوتية، إضافة إلى زيادة بنسبة 14% في عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي عن بعد.

ولتحقيق أفضل النتائج، تم العمل على ثلاثة أبحاث تختص بخدمات التطبيب عن بعد، بالتعاون مع أطباء ماجستير طب العائلة التابع لجامعة الخليج العربي في البحرين، والأطباء المقيمين في برنامج طب العائلة ومجموعة من الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

نجح مشروع التطبيب عن بعد، في تقليل استهلاك الموارد والطاقة والوقت مقارنة بالطريقة التقليدية للاستشارة الطبية، وتسهيل عملية وصول الخدمات الصحية بكفاءة عالية لكبار السن وأصحاب الهمم، إضافة إلى تقليل خطر تعريض الطاقم الطبي للعدوى وزيادة كفاءة العمل.

كما نجح المشروع في خفض عدد المراجعين وفترة الانتظار داخل المركز الصحي وبالتالي تخفيف خطر الإصابة ونشر العدوى، بجانب التقليل من التكلفة المادية لإجراء الفحوصات والعلاج والتغيب عن العمل ما قد يؤثر على الدخل الفردي.

"مكتبتي الرقمية".. مشروع بحريني يرسخ "التعلم مدى الحياة"..

مكتبات بلا جدران تتيح معارف متدفقة على مدار الساعة، وتسهم في تحقيق مجتمع المعرفة والتعلم المستمر مدى الحياة.. إنها المكتبات الرقمية التي برزت بوصفها خلفاً تطورياً مكملاً للمكتبات التقليدية، وباتت مورداً شاملاً للمعلومات في مُختلف المجالات.

للمكتبات الرقمية أدوار محورية في تلبية احتياجات التعليم وتطويره من خلال تزويد المعلمين والطلبة بقواعد معرفية في مجموعة متنوعة من الوسائط، ما دفع وزارة التربية والتعليم البحرينية لإطلاق مشروع مكتبتي الرقمية ضمن برنامج التمكين الرقمي في التعليم "مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل"، ونتيجة لإنجازات المشروع في نشر المعرفة، تم اختياره للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم"، بعد أن استوفى المشروع معايير الجائزة من الفكرة، والتخطيط والابتكار، وفاعلية التطبيق، والنتائج المؤثرة.

بداية مشروع "مكتبتي الرقمية" كانت في عام 2017، عندما تبنت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين الفكرة بهدف التشجيع على إنتاج المواد التعليمية الإثرائية، ويتضمن المحتوى دروساً واختبارات وتجارب علمية وأنشطة إثرائية في كافة المواد، تم تطبيقها على 15 مدرسة كمرحلة أولى، ثم تعميمها على كافة مدارس المملكة.

ويقوم المشروع على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، حيت ينتج المعلمون والطلبة بشكل مستمر محتوى خلال عمليتي التعليم والتعلم ويتم نشر الإنتاج المتميز من المحتوى في موقع "مكتبتي الرقمية"، ليكون متاحاً وتشاركياً للجميع كموارد تعليمية مفتوحةOER، بعد تقييمه واعتماده وفقاً لمعايير ومؤشرات وسياسة محددة لضمان جودة الإنتاج الوطني من الناحية التربوية، ونشره على الموقع.

وانتقالاً إلى تطبيق المشروع، فقد وفر المشروع بعض الممارسات مثل سياسة الموارد التعليمية المفتوحة والدليل الإرشادي لإنتاج المحتوى ودليل معايير إنتاج المحتوى، واستمارة تقييم المحتوى التعليمي بهدف الاستفادة منها في بلورة وتنفيذ الفكرة، كما قدم المشروع خطة تنفيذية مقرونة بمؤشرات أداء وآليات تنفيذ من خلال (الدليل الإرشادي) كما تم تدريب الطلبة والمعلمين على استخدام الموقع وآليات تقديم المحتوى الرقمي وإنتاجه.

وللتأكد من سير المشروع في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف، تم إعداد دليل متخصص لتقييم تنفيذ المشروع ومدى مناسبة المحتوى التعليمي وتوافقه مع السياسات الموضوعة ويتم متابعة توافق المحتوى عبر التقارير الدورية واستمارات تقييم المحتوى والإحصائيات والتقارير.

إنجازات متنوعة حققها مشروع مكتبتي الرقمية، والتي تم رصدها عبر بحث شمل مدارس مملكة البحرين مثل مساهمة المشروع في تقديم فرص التعلم عن بعد بنسبة 94.44%، وتأثير الورش التدريبية على كفاءة وجودة إنتاج المحتوى إلى 61.11%، كما أسفرت جهود المشروع عن نشر 1767 وحدة محتوى تعليمي رقمي على مواقع مكتبتي الرقمية من إنتاج المدارس، منها 1505 وحدات من إنتاج المعلمين، و262 وحدة من إنتاج الطلبة.

ولتعميم الفائدة على الجميع، يتيح المشروع سهولة الوصول إلى المحتوى دون الحاجة إلى التسجيل مما يوفر الوقت والجهد للمستخدم وإتاحة المحتوى للجميع داخل مملكة البحرين وخارجها.

واستمراراً لمسيرة نجاحات المشروع، فقد ساهم في توظيف الخبرات والاستفادة من مهارات وقدرات ومواهب الطلبة والمعلمين في إنتاج محتوى تعليمي إثرائي متخصص يدعم المناهج ويثريها، ووفر أيضاً فرصاً كبيرة للتشارك والتفاعل بين المنتج والمستخدم للمحتوى التعليمي من خلال التقييم والتعليق وتقديم المقترحات التطويرية.

ونتيجة لما تميز به المشروع من جودة في الإعداد والتصميم والإخراج الفني، ومن اهتمام بالمضامين التربوية والتعليمية، فقد فاز المشروع بجائزة الإيسيسكو للموارد التعليمية المفتوحة في العام 2018.

وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية تودع الورق وتعزز جودة الحياة الرقمية

لم يعد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية من باب الترف، بل أصبح ضرورة ملحة تحدث نقلة نوعية هادفة على مستوى الممارسة الإدارية بما يحقق سعادة ورضا المتعاملين، وهو ما دفع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، إلى إطلاق مبادرة ودعت عبرها المعاملات الورقية واعتمدت التحول الذكي والإلكتروني لكافة خدماتها.

ولم تكتف الوزارة بتحقيق سعادة المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، والتي تعتبر محوراً أساسياً لتطوير العمل الحكومي، بل حققت وفورات مالية وتخلصت من الروتين، بعد أن سرعت الأحكام القضائية وابتعدت عن البيروقراطية التي تعرقل وجود منظومة قضاء مبتكرة ومتطورة، عبر مشروعها حوسبة المحاكم البحرينية والتحول الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني، الذي توجته جائزة التميز الحكومي العربي بجائزة أفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية.

ولا شك في أن منظومة القضاء الذكية والإلكترونية تلعب دوراً كبيراً في ترسيخ أسس العدالة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع، وتعتبر محوراً مهماً في تقدم المجتمعات وازدهارها وكذلك تعزيز السعادة والاستدامة الاقتصادية، حيث يساهم تطويع وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة والذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات هذه المنظومة وتقديم خدمات بفاعلية وكفاءة عالية وبصورة ميسرة وسهلة تحقق رضا المستخدمين من كافة فئات أفراد المجتمع.

تم الاستناد في تقييم مشروع وزارة العدل البحرينية إلى 4 معايير، يدور المعيار الأول حول الفكرة، إذ أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية تطويرية لتحويل جميع الخدمات إلى خدمات رقمية بهدف تقليص كلفة وجهد إجراءات التقاضي والإسراع في فصل المنازعات مع الحفاظ على الحق في التقاضي والضمانات الأساسية في المحاكم.

كما أن المعاملات الإلكترونية التي دشنتها الوزارة توفر خدمات متكاملة لجميع المحاكم بدءًا من رفع الدعوى وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، مع إمكانية تقديم كافة المذكرات والطلبات في جميع مراحل الدعوى، وصولًا إلى إصدار الأحكام.

الخدمات تتيح كذلك إمكانية رفع الدعوى في أول درجة ومرحلة الاستئناف وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها أثناء سير الدعوى، وصولًا إلى إصدار الأحكام القضائية.

المعيار الثاني يدور حول التخطيط والابتكار، حيث حرصت الوزارة على وضع خطة استراتيجية وإطار حوكمة فعال لتنفيذ المبادرة وفق منهجية واضحة مبنية على دراسات مع سنغافورة وتحليل البيئة الداخلية بالإضافة إلى سجل المخاطر مع تصنيف الخطر ونوعه.

تغيير جذري أحدثته المبادرة في إجراءات العدالة أمام المحاكم من خلال حوسبة جميع الإجراءات لتصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية والشرعية ومحاكم التنفيذ متوافرة إلكترونياً بشكل كامل وبدء رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية مع توفير تقنية VPN.

المعيار الثالث يتمثل في فاعلية التطبيق، حيث أتاح المشروع إمكانية رفع الدعاوى بجميع درجاتها وكافة الخدمات ذات الصلة على مدار اليوم خلال ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وهو ما أدى إصدار قرار رقم 75 لسنة 2020 باعتماد الخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني لتقديم اللوائح والمستندات والمذكرات والطلبات القضائية دون غيرها من الوسائل الأخرى.

والمعيار الرابع والأخير يتمثل في النتائج المؤثرة، حيث ساهم التحول الإلكتروني في خفض التكلفة السنوية بما يقارب 650 ألف دولار أمريكي من نفقات تقديم الخدمة خلال الأعوام ما بين 2016 إلى 2020 بإجمالي 3.3 مليون دولار أمريكي، كما ساعد في خفض التراكم السنوي للقضايا والذي بلغ في عام 2017 نحو 40,021 إلى 10,478 في عام 2022.

ولم تقتصر النتائج الإيجابية للمشروع عند هذا الحد، بل زاد من حجم معاملات التوثيق الخاص بنسبة بلغت 170% للأعوام 2020 – 2021، كما تلقى المشروع ما يقارب من مليوني طلب إلكتروني خلال الأعوام ما بين 2016 إلى 2020، كذلك نجح المشروع في الربط مع أكثر من جهة حكومية في مملكة البحرين منها مصرف البحرين المركزي، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة وغيرها من الجهات.

ولم تتوقف النتائج الإيجابية للمشروع عند هذا الحد، بل ساهم في استحداث أنظمة داخلية تساعد الموظفين داخلياً على إتمام إجراءاتهم بشكل إلكتروني منظم وسريع، بعد أن اعتمد تطوير الخدمة على منهجية عمل واضحة متضمنة التحليل وسجل إدارة المخاطر.

مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.. تحفة فنية وشريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها

وضوح الأهداف والغايات وربطها مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تطبيقه أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات للركاب، كلها معطيات ميزت مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة في جمهورية مصر العربية، الذي يعد أول خط يربط شرق وغرب القاهرة، وحلقة الوصل لشبكة خطوط النقل السككي بالجر الكهربائي، ويضم أكبر محطة مركزية تبادلية في الشرق الأوسط وأفريقيا تحتوي على مجمع نقل متكامل للخدمات، كما يحتضن كذلك أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

مطابقة أهداف ومخرجات المشروع لمعايير جائزة التميز الحكومي العربي، أهلته للفوز بالجائزة عن فئة "أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية".

واعتمد المشروع في مرحلة التخطيط على الممارسات التقنية الحديثة، وتحديد الموارد المالية والمعدات والعمالة من خلال أساليب التخطيط والتنظيم المالي بالتعاون مع مصادر التمويل، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في بناء الأنفاق بناءً على أفضل الممارسات التي تم الاطلاع عليها وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة، حيث أسهم ذلك في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة.

وبحثاً عن الاستدامة التي أصبحت من أهم المعايير التي تحكم مستقبل تطوير وسائل النقل، يعد المشروع وسيلة نقل جماعي سهلة وسريعة وآمنة تحافظ على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين لتقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدامه الطاقة الكهربائية النظيفة، لذا تعتبر وسيلة صديقة للبيئة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع، كما يمثل المشروع شبكة نقل حيوية تساهم في نقل 1.5 مليون راكب يومياً بطول 41 كم بعدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي).

وامتداداً لجهود المشروع في الاستدامة، ساهم المشروع في تحسين البيئة والبنية التحتية للمنطقة المحيطة به، بالإضافة لدوره في الحد من انبعاثات الغازات، حيث سيساهم في توفير 1.6 مليار جنيه مصري و5 ملايين طن من الوقود حتى عام 2030 بالإضافة إلى توفير 255 مليون ساعة على الأفراد و888 مليون جنيه مصري سنوياً.

وساهم المشروع، من خلال تطبيق الهندسة القيمية في تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة، في تخفيض التكلفة بنسبة 23% من قيمة المشروع و1.8 % من قيمة العقد الإنشائي دون التأثير على جودة المواد والتنفيذ، إلى جانب إعداد دراسات وأوراق بحثية عن الهندسة القيمية في المشروع ونشرها في المجلات العالمية.

واعتمد المشروع على أبرز الحلول الرقمية، من خلال الدعم الرقمي والتكنولوجيا لإطلاق منصة إلكترونية لمساعدة المستخدمين باختيار الرحلات وتوفير الخدمات المختلفة لكافة المجتمع عامة ولأصحاب الهمم خاصة، فضلاً عن تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في محطات مترو الأنفاق.

ولإضفاء طابع فنّي وثقافي على محطات الخط الثالث، تمت إعادة استخدام جدران المحطات كمتحف فني مفتوح بتنفيذ جداريات ولوحات فنية بأهم المعالم في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحصل مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة على عدة جوائز هندسية عالمية، نتيجة تميزه ومساهمته الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة، فقد حصد المشروع المركز الأول لأفضل مشروع لعام 2021 من مجلةENR المعنية بالمشاريع الإنشائية عالمياً، وأفضل مشروع نقل بالشرق الأوسط 2021 من MEED وأفضل مشروع MEP وبنية تحتية في كل من Big Project Middle East & Big 5 & Construction week.

- هيئة قناة السويس.. جهود متميزة في إدارة الممر المائي الأطول عالمياً

بين ماضٍ جسد عظمة المصريين الذين قدموا تضحيات في سبيل تحقيق حلم ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض، وحاضر مزدهر بممر بات شريان التجارة العالمية الحيوي، ومستقبل يبشر بغد مشرق.. تقف قناة السويس المصرية شامخةً وجسراً للتواصل بين الشرق والغرب بأقصر وأسرع ممر مائي.

هي ليست ممراً مائياً فقط، بل "شريان الحياة" و"محور السلام" و"منفذ التجارة العالمية" و"تاريخ مصر ومستقبلها".. كلها مسميات وألقاب شاهدة على الأهمية المحورية لقناة السويس على مصر ودول العالم كافة، هذا الممر المائي الأطول عالمياً الذي شهد خلال الأعوام الماضية جملة من المشاريع التطويرية، تبنتها هيئة قناة السويس، حققت معها الهيئة عدداً من الإنجازات المتميزة خلال عام 2021 والتي أهلتها للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية"، حيث نجحت الهيئة في تطبيق معايير الجائزة بدءاً من الرؤية الطموحة مروراً بالابتكار والخدمات الذكية وصولاً إلى إدارة رأس المال البشري، وإدارة الموارد، والحوكمة وإدارة المخاطر.

لهيئة قناة السويس أهمية قصوى في إدارة أهم قناة صناعية، تمر عبرها نحو 12٪ من التجارة العالمية سنوياً، حيث تعمل الهيئة منذ إنشائها في 26 يوليو 1956، على إدارة قناة السويس واستغلالها وصيانتها وتحسينها وإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في القناة وغير ذلك من اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق.

وطورت هيئة قناة السويس رؤية طموحة، وحققت تقدماً ملموساً بتنفيذ استراتيجية متكاملة امتدت حتى عام 2022 للارتقاء بإيرادات وقدرات وأصول وكفاءة منظومة العمل بالهيئة، حيث نتج عن ذلك احتلال الهيئة المركز الثاني ضمن قائمة أكبر الشركات اللوجستية في الشرق الأوسط، وفقاً لتصنيف فوربس لعام 2021.

والحقيقة المقرونة بالأرقام والوقائع تؤكد أن الهيئة حققت عدداً من المؤشرات المتميزة خلال عام 2021 كحصول الهيئة على أعلى إيراد سنوي في تاريخها بمقدار 6.3 مليارات دولار مما كان له الأثر في رفع الناتج القومي لجمهورية مصر العربية، كما أن عدد السفن العابرة للقناة لعام 2021 تجاوز حاجز الـ 20 ألف سفينة، وحصلت القناة على أعلى معدل جذب مقارنة مع قنوات مائية أخرى نتيجة للسياسات التسويقية منذ تطبيقها، تمثل في جذب 4923 سفينة مما ساهم في تحقيق 1.1 مليار دولار، كما عملت الهيئة على تسهيل مرور أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة بمقدار 1270 مليون طن في عام 2021.

وتمتلك الهيئة وتشغل أسطولاً بحرياً عملاقاً يصل إلى 554 وحدة بحرية متنوعة، تخدم المجرى الملاحي للقناة الذي طورته الهيئة ليستوعب بأبعاده الحالية عبور نسبة 100% من أسطول الحاويات ونسبة 92.3% من أسطول سفن الصب ونسبة 61.2% من أسطول ناقلات البترول ونسبة 100% من السفن الأخرى.

وضمن توجهات الهيئة الاستراتيجية وتلبية لاحتياجات المتعاملين المتزايدة، سعت الهيئة إلى إنشاء قناة السويس الجديدة وهي تفريعة جديدة بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين دون توقف في قناة السويس من الكيلو متر 61 إلى الكيلو متر 95 ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدماً بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، مما ساهم في زيادة دخل القناة بنسبة 259%.

ولأهمية التحول الرقمي في خفض التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت والجهد على العملاء.. عملت الهيئة على تنفيذ خطة التحول الرقمي، والتي تتضمن تفعيل التطبيقات الرقمية وتعميمها في كافة المعاملات والخدمات المقدمة للعملاء، حيث تم إنشاء مركزي البيانات الرقمية في الاسماعلية وبور فؤاد، ونتج عن تفعيل التحول الرقمي للهيئة إنشاء قواعد بيانات موحدة مع توفير الحماية والتأمين اللازم للبيانات وحفظها من الفقد أو الاختراق.

وضمن جهود الهيئة في التحول الرقمي أيضاً، تمت أتمتة محطات مراقبة الملاحة (16 محطة) وإطلاق الخدمات الإلكترونية بالهيئة لخدمة العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية، فضلاً عن إطلاق 5 خدمات جديدة في الموقع الرسمي للهيئة (خدمة طلب عبور السفن، خدمة الخطوط الطويلة، خدمة المناقصات والمزايدات، وخدمات الترسانات وخدمات مياه الشرب)، ونتيجة للتحول الرقمي بلغ عدد الفواتير الموحدة التي تم إصدارها 20265 فاتورة خلال عام 2021.

وعلى الرغم من جائحة كوفيد _19، نجحت هيئة قناة السويس في التعامل باحترافية خلال الجائحة والحفاظ على استمرارية العمل بالمجرى الملاحي الذي يشكل شريان الحياة للتجارة العالمية مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ولأن تحفيز الموظفين على الإبداع من أبرز العوامل الإيجابية التي تنهض بالمؤسسة والعمل، حرصت هيئة قناة السويس على دعم ثقافة الابتكار كنهج داخلي من خلال مبادرة "ابتكر" التي تم إطلاق الإصدار الأول والثاني منها وتهدف إلى اكتشاف الأفكار الإبداعية لدى الموظفين، حيث تم تنفيذ 6 مشروعات مبتكرة منها مشروع تطوير منظومة التغذية الكهربائية لمحطات المراقبة الإلكترونية باستخدام الطاقة المتجددة وعمل نظام تحكم عن بعد لها.

وحرصاً من هيئة قناة السويس على رفع كفاءة الكوادر البشرية، سعت الهيئة إلى الاستثمار في رأس مالها البشري من خلال عدد من برامج التدريب والتطوير الوظيفي لتنمية الأداء، حيث نجحت الهيئة في إعداد مركز المحاكاة والتدريب البحري الذي حقق نقلة نوعية في مجال التدريب البحري بما يمتلكه من إمكانيات علمية وتكنولوجية تواكب أحدث النظم والتقنيات العالمية، حيث يتم تدريب 4000 متدرب سنوياً، كما تم تنظيم دورات تدريبية لقباطنة الخطوط الملاحية العالمية الذين وصل عددهم إلى 509 متدربين.

ولم تغفل هيئة قناة السويس عن الاستدامة في الكثير من عملياتها، حيث تبنت مشروعات وبرامج بيئية تتفق مع رؤيتها نحو التحول إلى قناة ملاحية خضراء بحلول 2030.

ولقناة السويس سجل تاريخي حافل، تسعى الهيئة إلى الحفاظ عليه عبر افتتاح المتحف العالمي لقناة السويس قريباً، والذي يضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة، ليكون أحد أهم المزارات السياحية، ووجهة المهتمين بتاريخ القناة.

أشرف عبدالباري محافظ أسوان المصرية.. حلول ناجحة لإسعاد الناس..

تحقيق سعادة الناس غايته، وإنجاز شكاوى المواطنين على رأس أولوياته، لذلك بادر سيادة اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان في جمهورية مصر العربية، منذ توليه المنصب إلى وضع استراتيجيات للمحافظة في قطاعات مختلفة مثل جودة الحياة، والحوكمة ومكافحة الفساد، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة والابتكار، ما أسهم في ارتفاع نسبة رضا سكان المحافظة وفق نتائج استبيان تم إجراؤه، وحصل على نسبة 97.3% في عام 2021 مقارنة بـــــــ 92% في 2020 و85.8% في 2019.

إنجازات مؤثرة حققها سيادة اللواء أشرف عبدالباري في مجالات مختلفة في محافظة أسوان، أهلته للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل محافظ/ والي عربي".

وقد حقق محافظ أسوان المركز الأول لمستهدفات رؤية مصر 2030 في 6 مؤشرات منها هدف القضاء التام على الجوع في مؤشر انتشار سوء التغذية (الهزال)، وهدف الصحة الجيدة والرفاه في مؤشرات معدل الوفيات ونسبة الولادة التي يشرف عليها اختصاصيون مدربون، وهدف التعليم الجيد في مؤشر نسبة المدارس المجهزة لأصحاب الهمم، وهدف المياه النظيفة والنظافة الصحية في مؤشر نسبة الأسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب، وذلك من خلال استخدام المسرعات لتحقيق 16 من مستهدفات 2030 وتنفيذ 50 مشروعاً ومبادرة 100 يوم.

وأنجز سيادة اللواء أشرف عبدالباري الخطة الاستراتيجية بنسبة 100% في عام 2021، مما أثر في ارتفاع مؤشر جودة الحياة من 80.9% في عام 2019 إلى 91.9٪ في2021 وتحقيق المستهدف الطموح المحدد من خلال محافظة أسوان وهو 90%، وتحقيق نسبة 97.3% في سعادة المعنيين عن تنفيذ المحافظة لرؤية 2030، وتحقيق مراكز الخدمة 96.2%.

وحرص محافظ أسوان على استخدام التخطيط المستقبلي للمحافظة، والاستعانة بأدوات استشراف المستقبل، ما أسهم في إنجاز المحافظ شكاوى المواطنين بنسبة 100% عن طريق استخدام تطبيق "عين المواطن" حيث يصور المواطن شكواه ويقوم بحل مشاكل تجمعات القمامة من خلال بلاغات المواطنين.

كما ساهم في حصول قرية الجعافرة التابعة لمحافظة أسوان على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورة الثانية (فئة القرى)، وحصول مركز ومدينة أسوان على المركز الثاني (فئة المراكز).

ولإيمانه بأهمية الموارد البشرية في تحقيق أهداف التنمية، فقد عمل على تشجيع تنمية وتدريب موظفيه من خلال توفير العديد من المبادرات في التعلم الذاتي وتمكين وبناء قدرات المواهب المحترفة مثل مبادرة تعليم مدى الحياة، ومبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل وديوان التعلم.

كما حرص على تعزيز التعاون بين موظفيه من خلال طرح العديد من المبادرات مثل الوصول إلى السعادة، والمحافظة الذكية، وكلنا قادة، والبرنامج المهني لتصميم المستقبل.

وتقديراً لجهوده المتميزة في خدمة وطنه وإنجازاته المؤثرة، حصل سيادة اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان على أكثر من 40 درع شكر وتقدير منها دروع محلية ودولية.

العراقي فلاح أحميدي.. الباحث عن فك أسرار المستخلصات النباتية في علاج الأمراض المستعصية..

لم تكن رحلة فلاح حسن أحميدي الموظف في وزارة الصناعة والمعادن بجمهورية العراق، مليئة بالورد، بل كانت مليئة بالتحديات التي استطاع تجاوزها عبر التسلح بالإرادة التي وضعته على أول طريق الكفاح، والعزيمة التي أبقته على هذا الطريق حتّى النهاية، منطلقاً في رحلته من إيمانه بأن أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب تكمن في اختراقها وأن النجاح لا يحتاج إلى أقدام، بل إلى إقدام.

وجاء تتويج جائزة التميز الحكومي العربي لأحميدي بجائزة أفضل موظف حكومي عربي، نتيجة رحلة من الجهد في سبيل إعداد 10 مشاريع بحثية تطبيقية لإيجاد حلول لمشاكل استخدام المطهرات والمعقمات الكيماوية المسببة للأمراض السرطانية والجهاز التنفسي واستبدالها بمطهرات من أصل نباتي، حيث حصل على 5 براءات اختراع في استخدام المستخلصات النباتية أو النانوية النباتية كعلاج للعديد من الأمراض المستعصية ومنها الأمراض السرطانية وعلاج الحروق وكذلك علاج السكري.

وقد اعتمد تكريم جائزة التميز الحكومي العربي لأحميدي خلال الحفل الذي احتضنته جامعة الدول العربية في القاهرة في الخامس من يناير 2023، على 5 معايير، الأول يدور حول الأداء والإنجاز ضمن الوظيفة، حيث لم تتوقف مساهمات أحميدي عند المشاريع السابقة، بل ساهم كذلك في فك سر تركيبة مجموعة من المواد المستوردة غالية الثمن، الأمر الذي أدى إلى العمل على تصنيعها محلياً ومنها فك لغز مادتي تنظيف الألمنيوم الإيطالية الصنع والتي تستخدم في تلوين مقاطع الألمنيوم، ومادة مانعة التلاصق وهي مادة صابونية مستخدمة في صناعة الإطارات.

وتمثل المعيار الثاني الذي اعتمدت عليه الجائزة في أنه صاحب أثر استثنائي في مجال عمله ومجتمعه، منها المشاركة في العديد من النشاطات الرسمية وغير الرسمية المحلية منها المؤتمر العلمي النسوي الثاني حول دور المرأة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ومؤتمر حماية السوق، والمؤتمرات الدولية منها مؤتمر ومعرض مصر تخترع في جامعة طنطا.

وجسدت المبادرة والابتكار، المعيار الثالث الذي اعتمدت عليه الجائزة، حيث حصل على أكثر من 6 براءات اختراع مثل براءة اختراع أمريكية لعلاج الأمراض السرطانية. كذلك اقترح الاستفادة من المواد الراكدة أو التالفة المتوافرة في مخازن الشركات الدوائية أو الشركات الصناعية وتحويلها إلى مواد جديدة تدخل في كثير من الصناعات الأخرى أو إعادة تنقيتها لاستخدامها مرة أخرى وحصلت هذه الأفكار على براءة اختراع كتنقية البرافين السائل التالف في مخازن الشركات الدوائية.

وتمثل المعيار الرابع في القدوة الحسنة والنموذج الإيجابي، حيث عمل على تشكيل فرق بحثية مشتركة للتعاون مع المنظمات الخارجية إضافة إلى تدريب ومساعدة الكثير من طلاب الدراسات العليا وإبداء كل مساعدة ممكنة ضمن إطار العمل، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل مهمة العديد من الباحثين وأصحاب الأفكار التي تحتاج إلى دعم وتوجيه بالطرق العلمية الصحيحة من خلال الحاضنة التكنولوجية.

ونسق أحميدي مع 24 جامعة وكلية حكومية وأهلية لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريع صناعية خاصة صغيرة ومتوسطة وكذلك عقد اتفاقيات تعاون معها لاستقطاب الشباب وتوجيههم نحو العمل الحر بدلاً من التعيين.

كما نسق مع مصارف حكومية وأهلية ورابطة المصارف لتيسير حصول الشباب على قروض ميسرة ونظم أكثر من 15 زيارة ومؤتمراً وندوة عن جدوى إقراض مشاريع الشباب. كما نسق مع المنظمات الدولية مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها للحصول على دعم لمشاريع الشباب.

وكان التعلم المستمر المعيار الخامس الذي اعتمدت عليه الجائزة في اختيارها لأحميدي كأفضل موظف حكومي عربي، حيث أبدى اهتماماً كبيراً بعملية تطوير وتنمية الذات من خلال حضور مجموعة من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات.

برنامج "تمكين الشباب الباحثين عن عمل" بالعراق.. مكافحة البطالة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة..

بهدف تمكين الشباب ومكافحة البطالة، أطلقت المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن العراقية برنامج "تمكين الشباب الباحثين عن عمل لتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة"، مساهمة منها في دعم الفئة الشبابية للانضمام إلى مجال الصناعة وتقديم الدعم اللازم لهم، بهدف تشجيع المنتجات الصناعية المحلية بدلاً من استيرادها من الخارج.

إنجازات متلاحقة حققتها المبادرة، حيث ساهمت في تسجيل 167 فكرة لمشاريع صناعية تم تقييمها واعتمادها ووقعت عقوداً مع أكثر من 6 جهات حكومية لتبني هذه المشاريع وتنفيذها، ومن قصص نجاح مشاريعها: الطاقة الإنتاجية العالية لمشروع معمل عالم التقنية للبرمجيات، والذي بلغ حجم إنتاجيته 120 برنامجاً سنوياً، إضافة إلى منح 37 قطعة أرض للمشاريع الصناعية في 10 محافظات مختلفة في جمهورية العراق.

هذه النتائج المتميزة كانت أحد أسباب فوز برنامج "تمكين الشباب الباحثين عن عمل لتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة"، بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب"، حيث استوفى البرنامج معايير الفوز بالجائزة من الفكرة، والتخطيط والابتكار، وفاعلية التطبيق، والنتائج المؤثرة.

مفتاح النجاح في أي مشروع أو برنامج يكمن في الفكرة، وهذا ما تحقق في برنامج "تمكين الشباب الباحثين عن عمل لتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة"، حيث تهدف فكرة البرنامج إلى دعم فئة الشباب للعمل في مجال المشاريع الصناعية تماشياً مع الرؤية الوطنية بالعراق الهادفة إلى التطوير والتنويع في الاقتصاد الوطني ومحاربة البطالة وتحقيق الأمن المجتمعي، كما تتماشى المبادرة مع التوجهات العالمية في مجال التطوير الاقتصادي للدول والذي يتم تنفيذه من خلال تشجيع الصناعات المحلية والتي تعتبر من أشكال التنمية المستدامة.

وأعدت المديرية العامة للتنمية الصناعية في العراق خطة متكاملة لإنجاح البرنامج، إدراكاً منها بأن التخطيط والابتكار أساس نجاح المبادرات، حيث تم استقطاب الشباب الخريجين من الجامعات والكليات وتقديم دورات تدريب تخصصي ومهني وتحفيز الأفكار الإبداعية ودعم الابتكارات وتحويلها إلى مشاريع يتم تقييمها ودعمها مادياً من خلال قروض ميسرة وتبنيها من قبل الهيئات الحكومية.

كما كرست المديرية العامة للتنمية الصناعية في العراق جهودها لدعم إنجاح المشاريع الشبابية إذ خصصت فريقاً لتقييم المشاريع الصناعية الصغيرة ودراسات الجدوى ومن ثم منحها الرخصة الصناعية للبدء بالتنفيذ مع الاستمرار بالمتابعة والدعم اللازم ويعكس ذلك ضمان إنجاح المشاريع بمستوى عال من الكفاءة والفاعلية.

وساهم تميز ونجاح برنامج "تمكين الشباب الباحثين عن عمل لتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة" في حصول المديرية العامة للتنمية الصناعية في العراق على العديد من دروع التميز من جهات حكومية وغير حكومية التي تقوم بدعم الفئة الشبابية، كما حصل العديد من الشباب المسجلين ضمن البرنامج على جوائز تقديرية في محافل وطنية باعتبارهم قصص نجاح.

أحمد قاسم الهناندة.. الرقمنة في خدمة الاقتصاد الأردني..

منذ تسلمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، ساهم معالي الوزير أحمد قاسم الهناندة في وضع رؤية استشرافية دعمت اقتصاد المملكة الرقمي والعلوم المتقدمة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة، ويعزز موقع الأردن على مؤشر التنافسية الرقمية العالمي.

ولأنه يؤمن بأن العالم يقف أمام تحديات اقتصادية صعبة تتطلب ترسيخ وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة، عمل على إيجاد سبل لمواجهة التحديات الجديدة، مستعيناً بالذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة التي أضحت محوراً أساسياً في صناعة مستقبل الدول والشعوب حول العالم، وعنصراً رئيساً في خطط عمل حكومات المستقبل، ومحفزاً لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة.

ولم يكن تتويج أحمد الهناندة بجائزة أفضل وزير عربي ضمن الجوائز الفردية لجائزة التميز الحكومي العربي من فراغ، بل جاء نتيجة إنجازات تمكن من تحقيقها خلال فترة توليه الوزارة ومنها القفزة الكبيرة التي حققها الاقتصاد الرقمي في الأردن، حيث شهد نمواً بمعدل 200%.

وأثمرت جهود الهناندة عن إذكاء الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، حيث عمل على نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، ما يوسّع نطاق الفرص، ويحفّز النمو الاقتصادي، ويحسّن توفير الخدمات العامة.

ويؤمن معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية أن ثورة الاقتصاد الرقمي لا تقل أهمية عن الثورات الصناعية السابقة التي ترافقت مع بدء استخدام طاقة البخار، ومحركات الاحتراق، والكهرباء، لذلك يحاول ترسيخ أركان الاقتصاد الرقمي، من منطلق أن له دوراً مهماً في بناء مجتمعات ذكية تعزز قدرات جميع الجهات الفاعلة، والسلطات العامة، والحكومة، ومشاريع الأعمال، والمواطنين، ولا سيما الشباب والنساء، في سبيل اتخاذ القرارات المثلى والمستنيرة.

تولى الهناندة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ 2020، وهو كذلك عضو في مجلس إدارة البنك المالي الأردني واللجنة الأولمبية الأردنية، قبل ذلك أسس "شركة زكف للتطبيقات الذكية" وشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها بين 2018 و2020.

كذلك شغل عضوية مجلس أمناء "مؤسسة ولي العهد" في الأردن بين 2016 و2019، وتقلد منصب الرئيس التنفيذي لكل من: شركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية وشركة زين الأردن وشركة زين السودان وشركة بوستا بلس.

تولى عدة مناصب في "مجموعة أرامكس" في الفترة بين 1994 و2006، وهو خريج برنامج البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك في الأردن لعام 1994.

حفلت فترة تولي معالي الوزير أحمد قاسم الهناندة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية بالكثير من الإنجازات منها ما شهده عام 2021، حيث جرى إطلاق 49 خدمة في الحكومة الإلكترونية، كذلك شهد العام نفسه نمواً في قطاع الاقتصاد الرقمي بمعدل 200%، كما أطلقت المملكة استراتيجية التحول الرقمي في عام 2020، واحتلت المركز الـ43 في مؤشر التنافسية الرقمية.

حاز معالي الوزير الهناندة عدداً من الجوائز، منها جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2017 في حفل جوائز تيلكوم وورلدز الشرق الأوسط، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2016 من مجلة MEA market، وجائزة رجل التغيير لعام 2016، وجائزة أفضل قادة قطاع الاتصالات لعام 2014 من مجلة تيلكوم ريفيو وأخيراً جائزة سقراط الدولية لعام 2014 لأفضل رئيس تنفيذي من الجمعية الدولية للأعمال.

"نَحْنُ".. منصة إلكترونية تحول التطوع إلى استثمار مستدام يستقطب شباب الأردن..

يثبت شباب منصة "نَحْنُ" التطوعية الأردنية بجهودهم وهمتهم أن العطاء ليس عملاً خيّراً فقط، بل هو حياة يتعلمون منها إعلاء شأن العمل التطوعي الذي يعتبر بالنسبة لهم عملاً مستداماً ومؤشراً للمواطنة الحقيقية، القائمة على العطاء وحب الوطن وخدمته بكل الوسائل، والتكاتف مع أفراد المجتمع والتلاحم مع قيادته والسعي الدائم للإنجاز والمبادرة بالإحسان والعمل، ما يصب في النهاية لصالح المجتمع.

ولأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر ربحاً، باعتبارهم ثروة الوطن الأغلى التي لا تنضب وقوته الفاعلة والدافعة نحو تقدمه ورقيه والضمانة الحقيقية لمستقبل أجمل، ركزت جهود منصة نَحْنُ على تشجيع الشباب على ارتياد العمل التطوعي لترك بصمة تحدث تغييراً إيجابياً في مجتمعاتهم، حيث تعتبر مشاركتهم عنصراً مهماً وأساسياً في دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي قابلته جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، بتتويج المنصة بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب.

وينطلق القائمون على منصة نَحْنُ والتي تأسست في 2019 بالشراكة بين "نوى" – وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد - ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالتعاون مع وزارة الشباب في الأردن، في عملهم من أن التطوع يكسب الشباب والشابات مهارات جديدة ويزيد خبراتهم الشخصية والعملية ويقدم للإنسانية سبباً للاستمرار ويعطي للمتطوع سبباً للعيش من أجله، ويمنحه فرصة رؤية الآخرين وهم يودعون المتاعب ويعيشون يوماً آخر في سعادة بسببه، فضلاً عن أن التطوع يضمن المستقبل المشرق للمجتمعات التي تحتضنهم.

ويقدم الشباب المشاركون في منصة نَحْنُ، نموذجاً في العمل التطوعي والبذل والتطوع والإيثار ومساعدة الآخرين والتكافل والتراحم والتعاضد، والمسؤولية المجتمعية والعطاء الإنساني الذي بات يشكل أرقى صور التكامل بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، الأمر الذي يجسد روح الانتماء للوطن.

وتسعى المنصّة الإلكترونية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال التطوع عن طريق بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات، حتى تتمكن المنصة من توفير أكبر عدد ممكن من الفرص التطوعية.

وتركز منصة "نَحْنُ" جهودها على إيجاد الفرص التطوعية الحقيقية في مختلف القطاعات للشباب والشابات من جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إرشادهم إليها وكيفية المشاركة فيها حسب اهتماماتهم لتعزز دورهم في الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم. كما يتصدر ضمان حقوق المتطوعين سُلم أولويات المنصة، حيث تعمل على توثيق مشاركتهم بالفرص التطوعية.

وتتيح منصة نحن للأفراد والشركات استعراض مشاريعهم التطوعية المتنوعة والمقترحة مع مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية والمبادرات المرموقة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تغطي مختلف مجالات المجتمع المدني.

وقد استقطبت نَحْنُ، أكثر من 106 آلاف متطوع سجلوا أكثر من 2.9 مليون ساعة تطوعية منذ إطلاق المنصة، ويوجد حاليًا أكثر من 357 ألف مشاركة هادفة وفرص تطوعية على موقع نَحْنُ، الذي يمكن للشباب المشاركة فيها.

وتنوعت فرص التطوع التي تقدمها المنصة لتشمل خدمات دعم التعليم عن بعد، وتنفيذ حملات توعوية، وتطوير برامج وتطبيقات للهواتف الذكية، وورش تثقيفية للوقاية من الأمراض، إضافة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسات مثل إنتاج وتصوير أفلام قصيرة في المنازل.

جامعة محمد الخامس بالرباط.. حلول بحثية مبتكرة لمواجهة التحديات المستجدة..

تلعب مؤسسات التعليم العالي دوراً فاعلاً في استشراف المستقبل، وتحقيق الازدهار في المجتمع، عبر إعداد أبحاث تسهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي يواجهها العالم، وقد ظهرت هذه المساعي بقوة خلال جائحة "كوفيد – 19"، وفي هذا الإطار بادرت جامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية، بإطلاق مبادرة مبتكرة ترمي إلى تمكين أساتذة وباحثي الجامعة، خصوصاً أساتذة العلوم الإنسانية والاجتماعية، من خلال طرح مغاير وبَنَّاء يعتمد الذكاء الجماعي وأدواته كمنهجية تنظيمية لتوظيف خبراتهم الغنية والواسعة إزاء الجائحة.

هو عمل جماعي ومتعدد التخصصات؛ الهدف منه تحليل تداعيات جائحة كوفيد-19 على مستوى كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، مع اقتراح حلول من أجل التدبير الناجع، والسعي الجاد للخروج من الأزمة الصحية، وقد أسهم ما يقارب من 100 أستاذ من كافة المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط ومن تخصصات علمية مختلفة في إنجاح هذه المبادرة، والتي عكفوا من خلالها على بسط رؤاهم، ونظرياتهم، وقدموا في هذا الصدد نماذج تحليلية فاحصة ودقيقة، مشفوعة بخلاصات واستنتاجات من مختلف الدراسات الميدانية التي أنجزت في الموضوع، وتم نشرها لدى جميع الجهات المسؤولة عن تطبيق التدابير والإصلاحات للحد من تداعيات جائحة كوفيدـ19 في المغرب.

انخراط جامعة محمد الخامس بالرباط في التعبئة لمكافحة "كوفيد – 19" لم يقتصر على البحث العلمي، بل اعتمدت التكنولوجيا في عملها، من خلال تسجيل الطلبة بشكل إلكتروني كامل، وتم تطبيق التسجيل في المنصة الإلكترونية لطلبة الدكتوراة بشكل فعلي، ما أسهم في حصول مشروع "التدبير المعلوماتي لانتقاء المترشحين لسلك الدكتوراة في الجامعة" على تكريم خاص في جائزة التميز الحكومي العربي.

وتتماشى فكرة مشروع التدبير المعلوماتي لانتقاء المترشحين لسلك الدكتوراة في جامعة محمد الخامس بالرباط مع أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الحد من استعمال الأوراق واستهلاك الطاقة.

وفي مرحلة تخطيط المشروع، تم تحديد المتطلبات الرئيسية والمعطيات الأولية الداعية لإنشاء هذه الواجهة الإلكترونية والتي تسهل على الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم معرفة جميع متطلبات الالتحاق بالدكتوراة، وتم تطبيق التسجيل في المنصة الإلكترونية لطلبة الدكتوراة بشكل فعلي ومراجعة الطلبات بشكل دوري، حيث تسمح المنصة للجامعة بالحصول على إحصائيات خاصة بطلبة سلك الدكتوراة بطريقة ممنهجة.

وحدد المشروع غايات وأهداف العمل والمخرجات المتوقعة عبر حصر عدد المؤسسات الجامعية والأطراف المستهدفة لهذه المبادرة، كما قدم المشروع وصفاً كاملاً للمنهجية المتبعة والأسباب التي دعت إلى تطوير وتطبيق المبادرة، إضافة إلى تحديد جميع المراحل الأساسية لتطبيق وإنجاح المشروع بما فيها آليات إعادة التسجيل لطلبة السنة الثانية فما فوق.

ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذه المبادرة؛ تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة، كما تقوم الجامعة سنوياً برصد مختلف فرص التحسين أو التغيير التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج.

"ستيم عُمان".. ربط التعليم بالحياة اليومية وتنمية القدرات الإبداعية للطلبة..

بإسهامه في تنمية القدرات الإبداعية، لدى الطلبة، نجح برنامج STEM OMAN (ستيم عمان) في تحقيق هدف رئيسي لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، في ظل التوجه نحو الاقتصاد المعرفي المبني على الابتكار، وهو ما منحه الفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، في فئات الجوائز الفرعية من جائزة التميز الحكومي العربي التي تم إطلاقها في العام 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويهدف نهج "ستيم" التكاملي متعدد الاختصاصات إلى الجمع بين مواد التعليم الأربع الأساسية وهي الرياضيات والهندسة والعلوم والتكنولوجيا، والربط والمزج بينها بشكل متكامل بطرق إبداعية قائمة على التجارب العلمية لتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تركز على ربط التعليم بالحياة اليومية، من شأنها تنمية مهارات التفكير الإبداعي والنقدي لدى الطلبة وإنشاء جيل قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة في المجتمع ودخول عالم الاقتصاد القائم على المعرفة.

فوز "ستيم عمان" بالجائزة خلال الحفل الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة في جامعة الدول العربية في الخامس من يناير الجاري، جاء تتويجاً لجهود مشتركة بين جهات عدة عبر 3 أعوام، إذ تولت دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي وأقسام الابتكار والأولمبياد العلمي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الإشراف على تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، ومؤسسة Rolls Royce (رولز رويس) البريطانية.

قامت وزارة التربية والتعليم باختيار المدارس واختيار المعلمين وتدريبهم، ومتابعة تنفيذ البرنامج بالمدارس المستهدفة والتأكد من جاهزيتها وتقديم الدعم الفني للمعلمين، في حين اضطلعت المؤسسة البريطانية بتوفير كافة متطلبات البرنامج من أنشطة وأدوات وأجهزة، إضافة لتجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم.

استهدف البرنامج في المرحلة الأولى من العام الدراسي 2017/2018 ستة مدارس، وتوسع في المرحلة الثانية ليشمل 18 مدرسة في العام الدراسي 2018 / 2019، وصولاً إلى 30 مدرسة خلال العام الدراسي 2019/2020، وصاحب تنفيذ البرنامج في هذه المدارس تجهيز قاعات بالمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذه، حيث هيئت لتكون حاضنات لتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم).

وساهم البرنامج في الكشف عن الموهوبين وتنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات لديهم، وبناء علاقات قوية مع أقرانهم الطلبة، وتعزيز الثقة بالنفس، وفاز على المستوى المحلي بجائزة أفضل استراتيجية علمية، أما على الصعيد الدولي فحقق جائزة أفضل مشروع واقعي في مسابقة EGORYCAT OPEN ضمن فئات المسابقة العالمية لأولمبياد الروبوت WRO التي أقيمت افتراضياً في كندا، كما ساعد البرنامج الطلبة في تحديد الخيارات الدراسية، وتعزيز التوجه نحو المواد العلمية.

نظام التأمينات الاجتماعية لكافة المسارات.. حماية فئات عمانية جديدة من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة..

بعد إطلاقها مشروعاً طموحاً لحماية العاملين لحسابهم الخاص، تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان، قد نجحت في تحقيق هدف جوهري يتمثل في توسيع مظلة الأمان لتشمل كافة المسارات والفئات العاملة في السلطنة.

بصمة الهيئة في هذا السياق، قادتها إلى نيل التكريم كأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، في فئات الجوائز الفرعية من جائزة التميز الحكومي العربي.

ويتمثل المشروع في توفير الحماية الاجتماعية للفئة العاملة لحسابهم الخاص، تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من خلال التسجيل الاختياري بهذا النظام، ويترتب على هذا التسجيل تغطية المؤمن عليهم من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والفئة المستهدفة هي العاملين لحسابهم الخاص مثل أصحاب الأعمال والمشتغلين بالمهن الحرة، وكذلك يشمل كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي والمزاولون لأنشطة يلزم مزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، كما يجوز إضافة فئات أخرى غير موجودة للانتفاع والتسجيل في هذا النظام.

أهمية الفكرة، تنبع من أن هذه الفئات لم تكن مشمولة بأي نظام حماية اجتماعية في سلطنة عمان، ويتم التسجيل في هذا النظام بمجرد اتمام العملية الإجرائية، فيما يتم اختيار دخل الاشتراك المناسب (القسط) وفق جدول الدخول الشهرية، والذي يوجد به حد أدنى، وحد أعلى ومن خلاله يتم حساب الاشتراك الشهري الذي يجب سداده من المؤمن عليه، وتقدم الحكومة مساهمة مادية دعماً لهذه الفئة.

يتيح هذا النظام، إمكانية تعديل دخل الاشتراك بالزيادة بمقدار 10بالمئة خلال العام ويجوز تعديله بالنقصان دون تحديد نسبة معينة وذلك مراعاة لتقلب أحوال الأعمال الخاصة، كما يمنح هذا النظام المؤمن عليه جواز التوقف عن السداد بصفة مؤقتة أو دائمة، ويمكنه سداد الاشتراكات بصفة شهرية أو دفعها مقدماً كل ستة أشهر أو سنوياً، وتم تحقيق نتائج إيجابية عدة إذ زاد عدد المستفيدين من النظام إلى 11107 في 2022 مقارنة بـ 5668 في 2021، وارتفع إجمالي المؤمن عليهم النشطين في جميع الأنظمة إلى 267546 في 2022 مقارنة بـ248657 في 2021 كما زادت أنشطة الثقافة التأمينية إلى 30 في 2022 مقارنة بـ6 في 2021.

من الجوانب التي أهلت المشروع لهذا التكريم إضافة إلى ما سبق، تحديد الجهات المشاركة في تحقيق أهدافها والأطراف المتأثرة مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمواطنين العاملين على حسابهم الخاص، وجرى دعم المبادرة بمرسوم سلطاني مع توزيع الأدوار والمسؤوليات على جميع الأطراف المشاركة مثل وزير العدل ووزير القوى العاملة وغيرهم.

كما تم تحديد مصادر تمويل المبادرة مثل الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وريع استثمار أموال النظام ونسبة مساهمة الخزانة العامة شهرياً وغيرها، إضافة إلى تحديد نسبة الاشتراكات والمساهمات الشهرية لكل من المؤمن عليهم والحكومة، بجانب نشر الوعي بأهمية الانضمام للنظام من خلال حملات نظمت في جميع أنحاء المحافظات في سلطنة عمان.

ديوان الموظفين العام في فلسطين.. أطلق مبادرة للاستثمار الأمثل للموارد البشرية

أخذ ديوان الموظفين العام في فلسطين زمام المبادرة لإطلاق عملية وطنية شاملة لتطوير وتحسين أنظمة الخدمة المدنية، وإعداد التشكيلات الوظيفية في كافة الدوائر الحكومية، ما أهله لنيل "تكريم خاص" من جائزة التميز الحكومي العربي.

منذ العام 2012 عمل ديوان الموظفين العام في فلسطين بشراكة واسعة مع كافة الدوائر الحكومية المنضوية في الخدمة المدنية لإعداد جداول التشكيلات الوظيفية، وبإشراف فني مباشر منه على الطواقم العاملة فيها، فحصد هذا التكريم الخاص خلال حفل تكريم الفائزين من جائزة التميز الحكومي العربي الذي شهدته القاهرة في جامعة الدول العربية في الخامس من يناير الجاري.

أدركت قيادة الديوان منذ البداية أهمية هذه العملية في تحقيق التنمية الشاملة في قطاع الخدمة المدنية، وصولاً للاستثمار الأمثل والمستدام للموارد البشرية، بهدف ضبط الحراك الوظيفي وترشيد الإنفاق العام من خلال ضبط فاتورة الرواتب وتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في مجال التنبؤ الوظيفي ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتطوير الموارد البشرية والارتقاء بأداء الوظيفة العامة بما يؤدي لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

استندت مبادرة إعداد التشكيلات الوظيفية في كافة الدوائر الحكومية، لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني وقانون الموازنة العامة الفلسطيني، إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية، وحدد الديوان جميع العوامل الداخلية والخارجية التي تسهم بشكل فاعل في تخطيط الموارد البشرية.

حقق ديوان الموظفين العام في فلسطين نقاط قوة عدة وفق معايير جائزة التميز الحكومي العربي من حيث الفكرة، التخطيط والابتكار، وفاعلية التطبيق والنتائج المؤثرة، إذ حدد الديوان أهداف جداول التشكيلات الوظيفية بشكل واضح، مع الأسس القانونية اللازمة من أجل إنجاح المبادرة، كما راعى جميع العوامل الداخلية والخارجية التي تسهم بشكل فاعل في تخطيط الموارد البشرية.

وحقق الديوان وفراً مالياً يبلغ 45.6 مليون شيكل في عام 2020 من خلال ضبط فاتورة الرواتب للوظائف الجديدة في الخدمة المدنية العامة، وحرص على استقطاب موارد بشرية مؤهلة وفاعلة ومبدعة لإدارة هذه الوحدة التنظيمية لإنجاز مبادرة إعداد التشكيلات الوظيفية والعمل على جعلها مستدامة.

وإضافة إلى ذلك، أصبح جدول تشكيلات الوظائف المحرك والضابط لكافة العمليات الإدارية في الخدمة المدنية، على الموارد البشرية من استقطاب وتعيين إلى ترقية وتوجيه وتدريب وتقييم أداء وغيرها حتى نهاية الخدمة للموظفين، وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي بحيث أصبح التوظيف 90 بالمئة وظائف أداء (تخصصية) و10بالمئة وظائف مساندة للوظائف الجديدة لعام 2021.

وساهمت هذه المبادرة بتحفيز الكثير من المشاريع الأخرى المعنية بالتطوير والإصلاح الإداري منها نظام التوظيف الإلكتروني، وتم إصدار دليل الإجراءات لإعداد جداول التشكيلات الوظيفية والذي يحدد اختصاصات ومهام الإدارة العامة للتخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات، وجرى نشر معايير وطنية موحدة وواضحة وشفافة لإعداد جداول التشكيلات ابتداءً من عام 2019 وحتى 2021، إضافة إلى إقرار جدول التشكيلات من قبل جميع المستويات الحكومية والسياسية.

تطبيق "أبشر" السعودية.. 70 خدمة حكومية سعودية بضغطة زر

مع انتشار التحوّل الذكي وإطلاق العديد من التطبيقات الذكية، تغير ملامح المشهد كلياً داخل الكثير من مراكز الخدمة الحكومية، حيث تراجعت طوابير المراجعين واختفى الازدحام، وبات المتعامل قادراً على إنجاز معاملاته المختلفة، عبر هاتفه بضغطة زر واحدة، دون عناء التوجه إلى المركز أو الدائرة الحكومية، وهذا ما وفره تطبيق منصة "أبشر " المصمم من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. الذي ساهم في تسهيل الحصول على أكثر من 70 خدمة حكومية لمختلف الإدارات، والتي تقدم من خلال منصة واحدة تجمع كل الخدمات لتوفير الجهد على المستفيدين من مواطنين ومقيمين.

ويتميز تطبيق منصة "أبشر" بتقديمه الخدمات بطريقة ذكية وفق أفضل معايير الأمن والسلامة للحفاظ على البيانات ويعمل بطريقة الذكاء الاصطناعي والمعرفة الأمنية، مع تحقيق أعلى إمكانيات توفير تجربة مستخدم متميزة، وهو ما أسهم في فوز التطبيق بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي"، بعد استيفاء التطبيق معايير الفوز بالجائزة من الكفاءة والفاعلية، وسهولة الاستخدام، والإبداع.

ويتوفر تطبيق منصة "أبشر" على جميع أجهزة الاندرويد وIOS ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتمتع بسهولة استخدامه، ما أسهم في تحميله أكثر من 24 مليون مرة وإصدار أكثر من 30 مليون هوية رقمية، كما بلغت نسبة التقييم للتطبيق 4.8.

ويعمل التطبيق وفق منهجية SCRUM METHODOLOGY لإدارة وتطوير الخدمات، ما يُمّكن المستخدم من إدارة الموظفين في مؤسسته، إضافة إلى العديد من المزايا التي يتميز بها التطبيق، وأبرزها سرعة إصلاح أخطاء التطبيق الناتجة من أخطاء النظام، وتحقيق استمرارية أكبر على المدى الطويل، وتمكين الدخول السريع والآمن، إلى جانب وجود واجهة صوتية تخدم فئة الصم من المتعاملين.

تحسين تجربة العميل وتسهيل آلية الوصول للخدمات، المحور الرئيس لتطبيق منصة "أبشر"، حيث تبنى التطبيق استراتيجية التمحور حول العميل، ليتمكن المستفيدون من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، كما يمّكن التطبيق المستخدم من استقبال التنبيهات المتقدمة والتي تعرض على شكل خط زمني تستعرض حالة الوثائق المقدمة، بالإضافة إلى الإشعارات الفورية مع مراعاة الخصوصية والحماية الأمنية.

ولم يغفل تطبيق منصة "أبشر" خصوصية المتعاملين، حيث تم تصميم وتطوير التطبيق وفق أفضل المعايير مع توفير معايير الحماية الأمنية، حتى يتمكن المتعامل من استعراض البيانات الشخصية بأمان، وكذلك بيانات أفراد العائلة والمقيمين.

هشام الحيدري.. نموذج ملهم في رعاية ذوي الهمم بالسعودية

يضع رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في مقدمة أولوياته، ويحرص على ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وكذلك رفع مستوى الوعي من قِبَل المجتمع عنهم وممارسة حياتهم الطبيعية دون حواجز.. إنه الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.

حصل الدكتور هشام الحيدري على شهادات عليا من عدة جامعات عالمية معروفة، وترأس وأدار مراكز ومستشفيات متخصصة في الإعاقة والعلاج التأهيلي لأعوام طويلة، وقدم العديد من الأبحاث العلمية المعنية بالتأهيل والعلاج الطبيعي، ووضع سياسات وخططاً للارتقاء بنتائج مؤشر توظيف القوى العاملة من أصحاب الهمم، وغيرها من الإنجازات المؤثرة التي أهلته للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية"، حيث تم تكريم الفائزين بالجائزة خلال حفل أقيم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 5 يناير 2023.

وشغل الدكتور هشام بن محمد الحيدري عدة مناصب قيادية منها المدير العام لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز، ونائب المدير الطبي لمستشفى التأهيل بمدينة الملك فهد الطبية، ومساعد الأمين العام لشؤون التأهيل بجمعية الأطفال المعوقين، ومنصب مستشار في عدة أماكن تخص التأهيل والإعاقة.

وأسهم الدكتور هشام الحيدري في تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، ووضع سياسات وخططاً للارتقاء بنتائج مؤشر توظيف القوى العاملة من أصحاب الهمم، كما أسهم في ابتكار الدليل الإرشادي لأسر ذوي الإعاقة البصرية.

وعمل الدكتور هشام الحيدري على تصميم استراتيجية طموحة تضم 18 مبادرة تسهم في الارتقاء بجودة العمل والحياة للأشخاص من أصحاب الهمم.

وحرص على تصميم وتطوير هيكلة تمهد للتطور والنمو وارتقاء السلم الوظيفي بحسب الأداء، وعزز الهيكلة بممارسات إدارة المواهب ابتداء من الاستقطاب إلى تخطيط التعاقب مروراً بأنظمة التدريب.

وحرصاً منه على دمج أصحاب الهمم في جميع المجالات، تبنى الدكتور هشام الحيدري مبادرة وصول الأشخاص أصحاب الهمم إلى الفنون والثقافة بإنشاء متاحف tactile studio تمنح تجارب يسهل الوصول إليها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.. خطط مستدامة

لم تكتفِ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بإجراء شراكات مع القطاع الخاص لتحفيز نموه وتمكين المواطنين من فرص عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في اقتصاد المملكة وليصبحوا قوة دافعة للتنمية المستدامة والشاملة، بل عملت كذلك على تعزيز الاستثمار في المواهب المواطنة التي يجري توظيفها، حيث حثت الشركات على العمل لتطوير الكوادر المواطنة والسعي الجاد لبناء قوة عاملة وفريق إدارة مستقبلي مكون من مواطنين متمرسين ومؤهلين.

ولم يكن تتويج الوزارة، بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، من فراغ، بل جاء بعد تخطيط مستدام ومبادرات محورية تستشرف المستقبل وتسعى لتجاوز تحدياته، حيث دعمت الوزارة خططها لسعودة العمل في القطاع الخاص بإطلاق أكثر من 20 قراراً وزارياً معنياً بالتوطين خلال العامين الماضيين.

وكان لقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أثر إيجابي في نمو أعداد السعوديين في سوق العمل بمتوسط بلغ 40% في جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارات توجه القطاع الخاص لتوظيف الباحثين عن عمل في مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية منها المهن القانونية والهندسية والطبية والاستشارات الحكومية.

وتنظر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى قضية التوطين باعتبارها قضية اقتصادية واجتماعية شاملة، لذلك تضع لها استراتيجيات خاصة لتتمكن من بناء اقتصاد وطني مستدام في موارده وأبعاده كلها، وقد عززت الوزارة برامجها المحورية التي تستهدف تعزيز مشاركة الكوادر السعودية في القطاع الخاص ببرنامج توطين الذي يهدف إلى توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات في هذا القطاع.

ويقدم برنامج توطين السعودي حوافز للمنشآت والباحثين عن عمل إضافة إلى تفعيل الشراكات مع مجموعة من الجهات منها وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة النقل وغيرها من الجهات، ورغم أن البرنامج استهدف توظيف 115 ألف موظف في أبرز القطاعات، إلا أنه تمكن من تجاوز المستهدف بتوظيف أكثر من 148 ألف باحث عن عمل، منهم 17 ألف توظيف محقق في القطاع الصحي، و31 ألف توظيف محقق في المهن القانونية والهندسية والمحاسبة، و32 ألفاً في قطاع السياحة والمطاعم والمقاهي، و23 ألفاً في العقار والمقاولات، و15 ألفاً في النقل والخدمات اللوجستية، و15 ألفاً في الأسواق المركزية وقطاع التجزئة و15 ألفاً في المهن الفنية الهندسية والأجهزة الطبية.

وحصرت الوزارة الحوافز الخاصة بالبرنامج على دعم الأجور من خلال تغطية تكاليف التوظيف، تغطية تكاليف التجهيزات المكتبية اللازمة للعمل عن بعد، تقديم مكافآت مالية للموظفين والمنشآت للتوظيف المستدام، تغطية تكاليف التنقل من وإلى العمل بشكل يومي للموظفين، التغطية الجزئية لتكلفة رعاية الأطفال، دعم الانتقال عند التوظيف في مدينة أخرى ودعم التطور الوظيفي من خلال التدريب لتعزيز وصقل المهارات.

وقد حقق المشروع إنجازات عدة منها عقد أكثر من 5 آلاف اتفاقية مع منشآت القطاع الخاص، ترشيح أكثر من 560 ألف وظيفة، إجراء أكثر من 378 ألف مقابلة وظيفية وتحقيق نسبة استدامة في الوظائف بلغت 83%.

واستكمالاً لنجاحات برنامج التوطين 1.0 تعمل الوزارة على إطلاق نسخة مطورة للبرنامج – توطين 2.0 لدعم وتوظيف وتدريب الباحثين في 6 قطاعات مختلفة تشمل القطاع الصحي من خلال وزارة الصحة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع العقار والتشييد والبناء من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والقطاع الصناعي من خلال وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقطاع السياحة من خلال وزارة السياحة، وقطاع التجارة من خلال وزارة التجارة.

وقد شهدت جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين نمواً كبيراً في أعداد السعوديين ومنها على سبيل المثال نمو نسبة توطين المهن الهندسية بنسبة 59%، فيما حقق توطين الصيدلة نسبة نمو 290%، وطب الأسنان 274%، والمهن المحاسبية 86%، ووظائف الاتصالات وتقنية المعلومات 52%، والمطاعم والمقاهي 60%، والتعليم العام الأهلي 195%، والمجمعات التجارية المغلقة 45% والاستشارات القانونية 208%.

إضافةً إلى ذلك، أحرزت الوزارة تقدماً كبيراً في مؤشرات الأداء الرئيسية في السنوات الماضية منها معدل البطالة السعودي بانخفاض من 13% في 2020 إلى 9.7% في 2021 وارتفاع معدل التوطين من 22% في 2020 إلى 24% في 2021 إضافة إلى ارتفاع حصة الإناث من القوى العاملة في المملكة ومؤشر السعوديين الداخلين إلى سوق العمل ومؤشر استحداث الوظائف غير التقليدية ومؤشر التوطين في الوظائف عالية المهارة حيث تم تحقيق وتجاوز جميع المستهدفات الخاصة بتلك المؤشرات وصولاً إلى أرقام قياسية بسوق العمل منها دخول 2.2 مليون مواطن في سوق العمل، انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 9.7% وارتفاع معدل المشاركة للقوى العاملة السعودية إلى 52%.

معتز بن حسين.. قصة نجاح سعودية سرها التخطيط والمثابرة

لم يكن الحظ يوماً، جزءاً من حسابات معتز بن حسين الموظف في أمانة العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية، حيث كان ومازال مؤمناً بأن التخطيط والتنفيذ والتقييم والمثابرة، هي الأركان الأساسية لمعادلة النجاح والسر في تحقيق الإنجازات فقط، لذلك يرى أن الفرق بين الواقع والحلم هو كلمة عمل.

يرى بن حسين أن السر في نجاحه العملي الذي أهله للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل موظف حكومي عربي.

ساهم السعودي معتز بن حسين الذي تلقى تكريماً من جائزة التميز الحكومي العربي خلال حفل تكريم الفائزين الذي احتضنته جامعة الدول العربية في القاهرة 5 يناير 2023، في تطوير البنية التحتية لقرى مكة المكرمة وحل مشكلات الطرق المسفلتة بنسبة 26%، وهو إنجاز يفوق المطلوب، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة السكان 16.16% في تلك القرى (الهجرة العكسية).

أسس بن حسين وحدة المخططات الخاصة وتولى إدارتها، مما أثر في النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من الأراضي البيضاء وتنفيذ 17 مخططاً وتنفيذ الشوارع والإنارات وغيرها.

تخطى المهندس السعودي التحديات والصعاب التي واجهته في تنفيذ المخططات والمشاريع مثل اعتراضات بعض الأهالي، ووجود العديد من خطوط الكهرباء الهوائية وعدم وجود شبكات الاتصالات وبُعد المسافات ووعورة الطرق للقرى.

حرص على استخدام أساليب علمية في إدارة وتخطيط المشاريع وإنجاز الأعمال بفعالية مثل برنامج (Primavera) لإعداد الجداول الزمنية وحساب التكلفة والتحكم بها ومراقبة المشروع، واستخدام نظام (GIS) لحصر المواقع وحساب الكميات ودراسة المشاريع.

بذل المهندس السعودي جهوداً لتطبيق نظام المعلومات الجغرافية (GIS) للمخططات الخاصة والاستثمارية لتنظيم العمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار، وساهم في تنفيذ مبادرة إنشاء قرية حديثة نموذجية (قرية البيضاء النموذجية) حيث جرى تشييد سدود طبيعية للسيطرة على السيول والفيضانات والزراعة المستدامة.

نورة الزيد.. بصمة رقمية سهلت تعليم 6 ملايين طالب بالسعودية

نموذج مشرف في العمل الدؤوب الجاد والكفاءة المهنية والعلمية، وصاحبة أثر استثنائي في مجال مجتمعها، حيث نجحت في تسهيل اختبارات أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة واصلوا التعليم من المدارس و250 ألف طالب وطالبة من منازلهم، أثناء جائحة كورونا.. إنها نورة بنت عبدالله الزيد الموظفة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، التي قادت العديد من المبادرات لدعم الابتكار وتحفيز العمل الإبداعي، ما دفع باختيارها "أفضل موظفة حكومية عربية" من جائزة التميز الحكومي العربي، حيث تم تكريم الفائزين بالجائزة خلال حفل أقيم في جامعة الدول العربية في القاهرة في 5 يناير 2023.

وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي، الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وقد تم إطلاقها في مايو 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتعد نورة بنت عبدالله الزيد أول امرأة سعودية تتقلد منصب كبير مستشاري معالي الوزير في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تولت منصب رئيس السياسات والعلاقات الحكومية في السعودية والبحرين في شركة جنرال إلكتريك العالمية لتطوير العلاقات الاستراتيجية للقطاع الحكومي في المنطقة.

الأداء والإنجاز ضمن الوظيفة، والمبادرة والابتكار، أبرز ما يميز نورة الزيد، حيث تولت أثناء جائحة كوفيد_19 قيادة فرق عمل في العديد من الجهات، وأشرفت على تنفيذ عدد من مبادرات اللجنة الوطنية للتحول الرقمي خلال الجائحة كالعمل عن بُعد والاجتماعات الافتراضية والتوقيع الإلكتروني والاختبار التحصيلي وقبول الجامعات والفصول الافتراضية والمناهج الإلكترونية وتسهيل وتنظيم أعمال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر.

كما ساهمت نورة الزيد في تنمية اقتصاد السعودية الرقمي خلال جائحة كوفيد_19 بالتحول الرقمي وتحقيق الأثر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 200 مليار ريال، إضافة إلى المساهمة في توفير 150 ألف وظيفة.

وقادت نورة الزيد العمل على العديد من المبادرات لدعم الابتكار، حيث تبنت فكرة السناب شات والذي ينشر بشكل دوري في البوابة الداخلية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيه تقوم باستضافة معالي الوزير وبث دروس معرفية وتعليمية جديدة لكافة الموظفين.

وأطلقت نورة الزيد أيضاً مؤتمر LEAP 2022 التقني الذي يعد الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد الحضور، وذلك بأكثر من 100 ألف زائر وبمشاركة نحو 330 صندوقاً استثمارياً وما يزيد على 700 شركة و129 دولة من حول العالم، حيث تم الإعلان عن استثمارات تقدر بـ 6.4 مليار ات دولار من قبل الشركات المشاركة.

وتماشياً مع جهود المملكة العربية السعودية في الاهتمام بالمرأة وتوفير المزيد من فرص العمل لها، قدمت نورة الزيد فكرة تأسيس أول مركز نسائي سعودي لتعهيد الأعمال في المجال الرقمي Digital Hub Center الذي مكن أكثر من 500 سيدة شابة للحصول على فرص عمل.

وبهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة نسبة الولاء لدى الموظفين، تحرص نورة الزيد على عقد الاجتماعات الفردية الشهرية وجلسات الإرشاد المهني للموظفين، كما تولي اهتماماً كبيراً للتعلم المستمر والاستفادة من مهارات الأكثر خبرة من خلال احتكاكها مع القياديين والاستفادة من خبراتهم في القيادة.

وتقديراً لجهودها في خدمة وطنها، فقد حصلت نورة الزيد على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة في عام 2020 نظير مشاركتها الفاعلة ودورها الرئيس في الفريق الوطني في قمة دول العشرين التي عقدت افتراضياً، كما حصلت على جائزة القائد القدوة في منظومة الاتصالات في عام 2021، وتم ترشيحها أيضاً كممثل رسمي لزيارة فخامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية، وحصلت على تكريم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة GE بالحصول على جائزة GE Game Changer السنوية في عام 2018 والتي تمنح للقيادات الدولية لمن قاموا بإنجازات استثنائية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.. رؤية وطنية

بنيلها جائزة "أفضل وزارة عربية"، من جائزة التميز الحكومي العربي، تكون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، قد حصدت ثمار جهد ونجاح موثق بالأرقام والحقائق على الأرض، وهو ما انعكس على قطاعات اقتصادية ومجالات عدة في المملكة العربية السعودية.

التكريم الذي نالته الوزارة السعودية كأفضل وزارة عربية، ضمن فئة الجوائز المؤسسية من جائزة التميز الحكومي العربي، في الحفل الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة في مقر جامعة الدول العربية في 5 يناير 2023، جاء بعد معاينة دقيقة لإنجازاتها وتميزها في التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية، والتدريب والتأهيل ورفع نسبة التوطين، والتوسع في الاستثمارات.

وتضطلع الوزارة بوضع الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واقتراح الأنظمة والسياسات التي يتطلبها القطاع لتنظيم أعماله وحوكمة مجالاته، وبناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي.

كما تزيد الوزارة فرص العمل النوعية ما يساهم برفع الإنتاجية ‏وينمي المحتوى المحلي التقني إضافة إلى بناء قطاع تكنولوجيا بمستوى عالمي تنافسي يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي المعايير الثلاثة لجائزة أفضل وزارة عربية ضمن فئات جائزة التميز الحكومي العربي وهي: تحقيق الرؤية، المهام الرئيسية والابتكار، الممكنات المتكاملة، حصدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية نقاط قوة عدة أهلتها للفوز بهذه الجائزة، إذ لدى الوزارة رؤية طموحة متوافقة مع رؤية المملكة 2030 حيث تم تطويرها من خلال الاطلاع على تجارب أبرز 20 دولة في القطاع والاستعانة بـعشرين خبيراً دولياً.

كما نجحت في تحقيق مواقع ريادية عدة منها المركز الأول بين دول مجموعة العشرين كأكبر نهضة في مؤشر التنافسية الرقمية، والمركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين في محور القدرات الرقمية، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل.

كما تميزت الوزارة، بدعم الابتكار في بيئة العمل عن طريق منصة "أبتكر" التي تتيح المساهمة في إيجاد حلول أعمال رقمية ومبادرات مبتكرة لتحسين بيئة العمل الداخلية وجعلها بيئة ذكية ومرنة.

وساهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وتأسيس منظمة التعاون الرقمي، والحصول على جائزة أفضل بيئة عمل Great Place To Work في العام 2020 والحصول على شهادة الالتزام بالتميز المؤسسي K2 ACCELERATION AWARD وشهادة الاعتماد العالمي لنظام إدارة أمن المعلومات.

وتميزت الوزارة في تعزيز حوكمة عمليات الوزارة الداخلية و"أتمتة" الإجراءات وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال من خلال إعداد سجل المخاطر بجميع أنواعها والتعامل معها وذلك بالتعاون بين إدارة المخاطر والإدارات المختصة، ويتم تحديثه بشكل مستمر.

كما ساهمت الوزارة في تطوير قيادات الحكومة وتخريج 210 قائد للمستقبل وذلك بالشراكة مع جامعة هارفارد الأمريكية.

إنجازات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، شملت قطاعات عدة ترتبط بالتنمية المستدامة في المملكة، فقد ارتفعت نسبة السعودة في الوزارة من 37 % إلى 56% خلال عام 2021، وتمكنت من تحقيـــق أكثـــر مـــن ملياري دولار مـــن الاستثمارات فـــي التقنيـــة.

وتقديراً لإنجازاتها، منح الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة جائزة EQUALS تقديراً لجهودها في تمكين المرأة حيث تم تدريب أكثر من 50 ألف متدربة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما نجحت الوزارة في تدريب مليون طالب و11 ألف معلم على المهارات الرقمية في عام 2021، وبذلت جهودا متميزة للوصول بمدينة الرياض إلى ثالث أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين والثلاثين على المستوى العالمي وفق مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2021.

سعاد بن عبدالرحيم.. قصة إلهام في إسعاد متعاملي بلدية تونس

تحقيق سعادة المتعاملين.. شعار رفعته سعاد بن عبدالرحيم، مدير عام بلدية تونس، وترجمته واقعاً ملموساً بالخدمة النوعية وسرعة الاستجابة وتطبيق أفضل النظم الإدارية والتقنية والذكية.. فاستحقت الفوز بـجائزة "أفضل مدير بلدية في المدن العربية"، إحدى فئات جائزة التميز الحكومي العربي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتنظمها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

الأداء والإنجازات المؤثرة، والقدوة الحسنة وبناء القيادات، والفكر الاستراتيجي.. معايير طبقتها سعاد بن عبدالرحيم، حيث تمكنت منذ تقلدها المنصب من تخطي العديد من الصعوبات، وبادرت بتبني مشاريع لإرساء وتأمين العدالة والإنصاف للجميع، وعملت على تطبيق الرقمنة الشاملة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وتشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتمكينهم في العمل والإبداع وذلك لتحسين الخدمة البلدية والتصدي لمخاطر الفساد من ناحية، ومساعدة الشباب وتشجيعهم على الإبداع في التكنولوجيا الرقمية من ناحية أخرى.

وحرصت سعاد بن عبدالرحيم على إنجاز الجرد التام لكافة الممتلكات العقارية البلدية ورقمنتها لتطوير وتحسين التصرف فيها، والعمل على تثمينها من خلال تكوين خلية للجرد وتمكينها بالتجهيزات والتطبيقات والتدريب اللازم بهدف وضع حد للتجاوزات.

واهتمت مدير عام بلدية تونس بفتح قنوات تواصل وتفاعل مع كافة شرائح المجتمع المدني من خلال عقد الاجتماعات وإبرام الاتفاقيات التي من شأنها رفع نسب الحياة الكريمة، كما دعمت مجهودات تونس في التصدي لفيروس كوفيد_19، إلى جانب دعم المرأة في المدينة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة من خلال دعم القدرات وإنجاز مشاريع تهيئة تستجيب لمتطلباتها.

ولإيمانها بأهمية الموارد البشرية في تحقيق أهداف التنمية، نفذت سعاد بن عبدالرحيم برامج تكوين متنوعة في تونس وخارجها لفائدة الجمعيات المحلية، وحرصت على أن يتضمن كل مشروع جانباً لدعم القدرات، وقد لقي هذا التوجه تفاعلاً على الصعيد الدولي، وهو ما أسهم في تصنيف بلدية تونس كبلدية مطابقة للمواصفة العالمية ISO37001 المتعلقة بالتصدي للفساد وذلك من خلال إنجاز دراسة تشخيصية من قبل مكتب كندي متخصص، وبرنامج تكوين مع المدرسة الوطنية للإدارة في مدينة كيبيك.

وحرصاً على إرساء معايير التعاون والتنافس بين موظفي بلدية تونس، دأبت سعاد بن عبدالرحيم على تكريم المتميزين وتقديم جوائز للمتميزين ولأفضل عمل فني وأدبي، علاوة على تنظيم مواكب تكريم لكل من تميز في مجاله.

وتؤمن سعاد بن عبدالرحيم بضرورة اعتماد التخطيط الاستراتيجي لمستقبل مدينة تونس لتأمين تطور مدروس للمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، لذا شرعت في تنفيذ مشروع بالتعاون مع بلدية ومقاطعة برشلونة اللذين تتمتعان بالخبرة اللازمة في هذا المجال، ويهدف إلى إعداد استراتيجية تنمية مدينة تونس، واعتماد تشخيص تشاركي ومشترك من أجل التوصل إلى نظرة استشرافية لمستقبل المدينة مع تحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية ووضع خطة عمل متكاملة تتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تأمين متابعة ورصد تنفيذ الاستراتيجية، والعمل على دعم الكفاءات البلدية في مجال التخطيط الاستراتيجي.

يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي كرمت الفائزين خلال حفل أقيم في جامعة الدول العربية في القاهرة 5 يناير 2023، وتهدف الجائزة إلى الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز