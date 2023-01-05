"طرق دبي" تنجز 75% من مشروع نظام الطاقة الشمسية لمبانيها ومرافقها

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إنجاز نسبة 75% من مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية لمبانيها ومرافقها، حيث أنجزت إدارة المرافق والمنشآت مشروع تركيب الألواح الشمسية على مجموعة من المباني والمنشآت التابعة للهيئة بالشراكة مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون (كربون دبي)، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دبي ودعماً لمبادرة "شمس دبي" واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والطاقة المتكاملة.

وأوضح المهندس عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت بالهيئة، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية 21 ميغاواط (21MWp) شهرياً، وبالتالي توفير ما يعادل 50% من قيمة فواتير الكهرباء المُستهلـكة للمباني المدرجة، وذلك ضمن اتفاقية مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون مدتها 20 عاماً لتزويد المباني بالطاقة النظيفة بما يتوافق مع سياسات مبادرة "شمس دبي".

وعن مستجدات المشروع، أشار الجناحي إلى أن العمل جارٍ حالياً لتثبيت الألواح الشمسية على أكثر من 15 موقعاً من أصل 22 مبنى مدرجاً، وتشمل محطات إيواء الحافلات ومباني المواقف متعددة الطوابق، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بشأن اعتماد التصاميم لتركيب الألواح الشمسية على بقية المواقع ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية شهر أبريل من عام 2023.

المواقع

وتتضمن المواقع التي يجري العمل على تركيب الألواح الشمسية فيها: محطة حافلات الروية، ومحطة حافلات الخوانيج، ومحطة حافلات القوز، إضافة لمستودع حافلات جبل علي، ومستودع حافلات القصيص، ومواقف سيارات نايف ديرة، ومركز البيانات التابع لهيئة الطرق والمواصلات في منطقة المحيصنة، ومركز البيانات التابع لهيئة الطرق والمواصلات في منطقة أم رمول، ومواقف السبخة للسيارات، ومواقف الغبيبة للسيارات، ومواقف الجافلية للسيارات، إضافة لمستودع حافلات العوير، ومحطة حافلات عود ميثاء ومحطة حافلات السطوة، وسكن السائقين في محيصنة.

دراسة المساحات

يجري العمل على دراسة التصاميم المقترحة التي تتضمن المساحات المتناسبة مع معايير توزيع الألواح الشمسية، ولتحقيق الوفر المطلوب في كل من المواقع التالية: مواقف الرقة للسيارات، ومستودع الصفوح للترام، ومستودع الراشدية للمترو، ومستودع جبل علي للمترو، ومستودع القصيص للمترو، ومواقف محطة مترو الراشدية للسيارات، ومواقف محطة مترو نخيل للسيارات.

ولضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المطلوبة عملت الهيئة على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تأخر الأعمال والتأثير على عمليات التشغيل، إضافة لدراسة مساحات أخرى ضمن مبان جديدة تتوافر فيها المعايير المطلوبة.

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