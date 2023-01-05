الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة المصغرة للفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت سعادة ناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، وسعادة عائشة ليتيم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في الاجتماع الأول للجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة .

ووافق المشاركون في الاجتماع على المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة مشروعات قوانين نموذجية استرشادية هي: قانون الجرائم البيئية، وقانون الملكية الفكرية، وقانون الجرائم الالكترونية.

وتضمنت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية: تعديل عنوان قانون ليصبح قانون استرشادي لمكافحة الجرائم البيئية، وإضافة أهداف للقوانين الاسترشادية، وتصنيف الجرائم الإلكترونية والجرائم البيئية، والتأكيد على أهمية الحماية الفكرية للإصدارات التي تشمل حقوق المؤلف ليصبح كل مصنف مبتكر أدبياً كان أو علمياً أو فنياً.

وتم رفع هذه القوانين الاسترشادية إلى الفريق القانوني المعني لاعتمادها ورفعها للجنة التنفيذية للاتحاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز