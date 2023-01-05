حمدان بن محمد: فرق العمل تبدأ التنفيذ الفوري

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرفع سقف الطموحات والتوقعات لمستويات غير مسبوقة من جديد بإطلاق سموه أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على حساب سموه عبر «تويتر»: «مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية «D33»، يرفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من جديد سقف الطموحات والتوقعات لمستويات غير مسبوقة... من اليوم، تبدأ فرق دبي بالعمل على المهمة الجديدة لترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033، وسيبقى المواطن في صدارة أولوياتنا».

وأضاف سموه: «أجندة دبي الاقتصادية «D33» وخططها لتحقيق مستهدفات بقيمة 32 تريليون درهم بحلول 2033 هي تجسيد لطموحاتنا في تحقيق الريادة العالمية على كافة المستويات... لدينا قائد مُلهم لا يعرف المستحيل، وفرق عمل مبدعة قادرة على الإنجاز، وشراكات إقليمية وعالمية راسخة...ولدينا دبي.. أيقونة العالم».

سموه: لدينا قائد مُلهم لا يعرف المستحيل وفرق عمل مبدعة قادرة على الإنجاز > نمتلك شراكات إقليمية وعالمية راسخة.. ولدينا دبي.. أيقونة العالم

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