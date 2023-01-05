حاكم الشارقة: إحلال الوظائف مستمر.. و4 فئات سيقبلها «صندوق الضمان» للتقاعد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن عملية إحلال الوظائف مستمرة، كما أن هناك 4 فئات من الموظفين سيقبلهم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اعتباراً من يناير الجاري لكي يتقاعدوا ويتيحوا الفرصة لغيرهم، بإجمالي 349 حالة، كما أن حكومة الشارقة تسعى للتكفل بدفع قيمة تقاعد الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، حتى يتقاعدوا، ولن نرهقهم بالعمل.

جاء ذلك خلال مداخلة لسموه عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، حيث أكد سموه خلالها أن الفئات التي سوف يستقبلها الصندوق: بلوغ المتقاعد سن الإحالة إلى المعاش مع توافر مدة موجبة لا تقل عن 15 عاماً لمن بلغ من العمر 60 عاماً فأكثر، و55 عاماً للنساء، وعدد تلك الفئة 51 حالة، أما الفئة الثانية إذا كانت المبالغ المترصدة للمتقاعد في الصندوق تكفيه 100 %.

وهذا لمن يعمل في الحكومة 35 عاماً دون أن يبلغ الـ60 عاماً، وهؤلاء عددهم 23 شخصاً، أما الفئة الثالثة الشخص المتقاعد في حال الدفع له من الصندوق، وعددهم 86 حالة، والفئة الرابعة المرأة العاملة 20 عاماً فأكثر، بغض النظر عن العمر، وعددهن 189 حالة.

وقال سموه إن هناك الكثير من المشاريع التي سوف تنفذ، ولدينا مشروع كهرباء الحمرية، ومشروع المياه في منطقة الحمرية، الذي سينتج 90 مليون غالون في اليوم، إضافة إلى تخزين الاحتياطي من المياه في بحيرة الذيد، وفي كلباء، وفي سد الغيل، الذي سيوسع، وفي خورفكان في منطقة العوينات مشروع كبير لإنتاج المياه، وكل تلك المشاريع تحتاج إلى وظائف، لافتاً سموه إلى أنها مشاريع صغيرة، لكنها مهمة، وستسهم في تربية المواشي، والمصانع الغذائية، وهناك اتفاقية مع شركات إسبانية للتعاون في تلك المجالات.

توريث

إلى ذلك وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، باستمرار توريث التعويضات عن مركبات الأجرة للمواطنين، بعدما كان النظام المعمول به توريثها من المستحق لورثته لمرة واحدة فقط، وإعادة التعويضات المقطوعة لـ934 مستفيداً ضمن العدد الإجمالي للمواطنين المستفيدين، البالغ عددهم 5780 في الشارقة.

أعلن عن هذا التوجيه المهندس يوسف بن خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، خلال مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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