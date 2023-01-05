مكتوم بن محمد: محمد بن راشد ألهم الملايين ليتبعوا طموحه

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تغريدة عبر «تويتر»:

«إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منذ شبابه وهو يقود التغيير ويحقق الريادة. حمل الوطن في قلبه وانطلق بشعبه نحو الغد. الشيخ محمد بن راشد آمن بروعة الحلم وألهم الملايين ليتبعوا ركب طموحه، وبقيادته أصبحت الإمارات أرض اللامستحيل، وأبهرت دبي العالم، ومعه ستصبح المركز الاقتصادي الأهم في 2033».

وأرفق سمو الشيخ مكتوم بن محمد التغريدة بفيديو تضمن تصريحات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قال فيها: «عندما كنت صغيراً ألعب على شاطئ البحر أنا وأصدقائي، كانوا يبنون بيوتاً رملية على الشاطئ، وأنا كنت أبني في البحر، وكانوا يضحكون، تحقيق الأهداف هذا أمل.. وهذا واجب.. وهذا عمق، لا يوجد خط نهائي للتطور والابتكار والتميز، إن المستحيل وجهة نظر، إن الرؤية الواضحة.. والعزيمة القوية.. والرجال المخلصين يستطيعون تحويل الحلم إلى حقيقة».

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