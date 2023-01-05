جاذبية دبي السياحية.. حيوية متجددة وآفاق واعدة

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذ القطاع السياحي على حيز محوري ضمن أولويات أجندة دبي الاقتصادية.

حيث تشمل الأولويات الرئيسية للعقد المقبل أن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، سيما وأن دبي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم بفضل امتلاكها خيارات سياحية فريدة.

وبفضل الرؤية السباقة ونهج التنمية الفريد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفرت دبي اسمها بحروف من ذهب على خارطة السياحة العالمية، وباتت في صدارة الوجهات المفضلة للسياح من كافة أنحاء العالم.

أسس صلبة

وتعتمد مقومات دبي السياحية على عدة أسس صلبة ومتكاملة، يأتي في مقدمتها معادلة أساسية مكونة من الحيوية والتجدد والابتكار في المعروض السياحي والفندقي والترفيهي، إذ تمضي دبي في رحلة دائمة التجدد والتحديث والإبداع لمفاجأة الزوار وتحفيزهم على القدوم مجدداً والاستمتاع بما تقدمه الإمارة لهم من أرقى الفنادق والمطاعم وخدمات الضيافة وأروع الوجهات والفعاليات الترفيهية والأنشطة.

بالإضافة إلى فعاليات الأعمال التي تكتسب أهمية كبرى في استقطاب المزيد من الزوار لحضور المعارض والمؤتمرات المتخصصة في كافة القطاعات، والتي تنظمها وتستضيفها الإمارة على امتداد العام، كما يسهم قطاع الطيران في دعم نمو القطاع السياحي وتحقيق الأولويات المرتبطة به ضمن الأجندة.

حيث يوصل كل من مطار دبي الدولي وطيران الإمارات وفلاي دبي توسيع العمليات التشغيلية واستعادة مستويات الأداء المسجلة ما قبل الجائحة والانطلاق إلى آفاق أوسع من النمو خلال الفترة المقبلة.

تقدم متسارع

ويواصل القطاع السياحي في دبي إحراز تقدم متسارع نحو تجاوز تداعيات الجائحة مع تبني المرونة والديناميكية في التعامل مع التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، حيث استقطبت دبي منذ يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 12.8 مليون سائح دولي بنمو 113 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وبذلك تستعيد الإمارة 85 % من أعداد السياح للفترة نفسها من عام 2019 ما قبل الجائحة، حيث استقبلت آنذاك 15 مليون سائح دولي بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

مما يعكس سرعة تعافي القطاع السياحي بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم. وارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة بالمنشآت الفندقية) من يناير لغاية نوفمبر من 2022 إلى 34 مليون ليلة مبيت بنمو 21 %، مقارنة مع العام 2021 الذي سجل 28.1 مليون ليلة مبيت، وبنمو 17 % مقارنة مع 2019 الذي سجل 29.1 مليون ليلة مبيت.

وحافظت الهند على مركزها الأول بين الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال 11 شهراً من عام 2022، إذ بلغ عدد الزوار الهنود إلى الإمارة 1.64 مليون سائح بنمو 106 % عن الفترة نفسها من 2021،.

وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بـ 1.21 مليون زائر مسجلة نمواً بـ 449 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2021 و29 % مقارنة مع 2019، وارتفعت أعداد السياح من السعودية إلى دبي بـ 185 % إلى 1.11 مليون سائح، وبذلك تأتي السعودية في المركز الثالث.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 521 درهماً مقارنة مع 418 درهماً في الفترة المقابلة من العام 2021 و405 دراهم في 2019، وارتفع معدل العائد من الغرف المتوفر من 275 درهماً العام 2021 إلى 378 درهماً خلال الـ 11 شهراً من 2022 بنمو 38 %، ومقارنة مع 303 دراهم في 2019.

إشغال فندقي

ورغم زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في دبي إلا أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع إلى 72.6 % خلال العام 2022 مقارنة مع 65.8 % في 2021، واقترب من معدل الفترة نفسها من 2019 الذي بلغ 74.9 %.

وواصلت دبي استراتيجيتها في تجديد وتنويع المعروض السياحي، وتعزيز حركة الزوار من أسواق سياحية جديدة في العالم بالاستفادة من استضافة إكسبو 2020 دبي والنجاح العالم الساحق الذي حققه الحدث مع اختتام فعالياته في 31 مارس من العام 2022، وأسهم نمو قطاع المعارض والفعاليات في تعزيز أداء القطاع السياحي، واستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

ويأتي انتعاش أداء قطاع السياحة بفضل العروض والتجارب المميزة التي توفرها دبي لزوارها بدعم من الأنشطة التسويقية والحملات الترويجية المتكاملة التي تدعم جاذبية دبي العالمية.

وفي أحدث إنجازاتها، حافظت دبي على المركز الثاني للعام الثاني في مؤشر أفضل 100 وجهة سياحية للمدن في العالم للعام 2022، وذلك بفارق بسيط عن باريس التي احتلت المرتبة الأولى، وذلك وفقاً لمؤشر شركة أبحاث السوق «يورو مونيتور» نشرته قناة «سي إن إن» الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في عدد السياح بتسجيل 12 مليون رحلة سياحية للمسافرين القادمين إلى دبي هذا العام، أي ما يقرب من ضعف أداء العام الماضي. ونوّه تقرير المؤشر بأن معرض إكسبو 2020 دبي الذي استمر حتى مارس 2022 أسهم في تحقيق دبي لتلك المرتبة المتقدمة إلى حدٍ كبير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز