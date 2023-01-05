8 إجراءات للسلامة الإنشائية في حالات التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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حددت بلدية مدينة أبوظبي 8 إجراءات للسلامة في المواقع الإنشائية خلال حالات التقلبات الجوية، داعية المكاتب الاستشارية والمقاولين والعاملين في المجالات الإنشائية وأفراد المجتمع إلى التقيد بمعايير واشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة، خصوصاً مع فصل الشتاء والعواصف الرعدية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية، كما شددت على الجمهور أخذ الحيطة والحذر في حالات الطوارئ، مثل سقوط الأشجار، وتجمع المياه، وسقوط أو ميلان أعمدة الإنارة، وضرورة الاتصال على الرقم 993.

وأكدت البلدية أهمية اتباع إجراءات السلامة، وهي: تنبيه جميع الموظفين والعاملين بالإجراءات اللازم اتخاذها وتوخي الحيطة والحذر، والتأكد من تأمين السقالات بحسب المواصفات المعتمدة، وتفعيل خطة الطوارئ إذا لزم الأمر، وتثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل.

وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، وإيقاف جميع الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة، وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة، والتأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين ضد الرياح الشديدة.

رفع الكفاءة

وتستعد بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال موسم الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي، وذلك عبر تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي، ووضع خطة متكاملة لحالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، وتوفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع حالات ودرجات الطوارئ.

ويضم أسطول الآلات والمعدات مضخات ديزل وكهربائية، وصهاريج سحب مياه، ومولدات كهربائية، بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية، وفي الوقت ذاته حماية المرافق العامة وأصول البلدية والطرق، وضمان تصريف سريع وآمن لمياه الأمطار.

صيانة دورية

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل على القيام بصيانة دورية ومستمرة لشبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للتخفيف من حالات الطوارئ خلال موسم الأمطار، ويتم تكثيف هذه الأعمال قبل حلول المواسم المطرية، حيث تم تنظيف عدد 7,200 كم من الخطوط، وتم عمل الصيانة الدورية لعدد 204,625 أصل تصريف، و204 مصبات بحرية، و102 محطة ضخ.

كما تجري الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بلدية مدينة أبوظبي زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى أثناء الهطولات المطرية، على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

تجمع المياه

ولفتت البلدية إلى أنها تقوم بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة، والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.

مشاريع

وحول المشاريع الجديدة المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، أكدت البلدية أنها تستكمل حالياً إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا تحتوي على شبكة أو فيها انقطاعات في الشبكة، كما يتم استكمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق الكبيرة التي لا تضم شبكات، من خلال تنفيذ مشاريع تتناسب مع مخرجات المخطط العام للبنية التحتية في مدينة أبوظبي.

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