عبدالله بن زايد: حريصون على دعم جهود الحل السياسي للأزمة السورية

المصدر: دمشق - وام

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استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دمشق، وذلك في إطار زيارة العمل، التي يقوم بها سموه إلى سوريا.

ونقل سموه للأسد، خلال اللقاء، تحيات كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما للجمهورية العربية السورية الشقيقة، وشعبها مزيداً من الاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، التزام وحرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يعيد أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالزيارة الرسمية الأخيرة للأسد إلى دولة الإمارات في شهر مارس 2022، ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أتت في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين، لبحث العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، حمل الرئيس بشار الأسد سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من الازدهار والتطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا، وسبل تعزيزها وتنميتها، من خلال التعاون المشترك على كل المستويات، وفي مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في سوريا، ومنطقة الشرق الأوسط.

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