بحث تبادل الخبرات بين «كهرباء دبي» وباراغواي في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خوسيه أغويرو أفيلا، سفير جمهورية باراغواي لدى الدولة. وهدفت الزيارة إلى استكشاف فرص التعاون المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة والألواح الشمسية، ودعم الشراكة مع دولة الإمارات، والاطلاع على تجربة دبي في تطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمستدامة، وحضر الاجتماع من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

ورحب معالي سعيد الطاير في مستهل الزيارة بخوسيه أغويرو أفيلا، أول سفير مقيم لجمهورية باراغواي لدى الدولة، متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات، وأشار معاليه إلى العلاقات الوطيدة، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية باراغواي.

واستعرض معالي الطاير أمام سفير باراغواي، المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة، التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن التوجه الرئيسي للطاقة في دبي يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية.

رؤية

وأضاف معالي الطاير: نعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ومن أبرز مشاريعنا لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتطرق معالي الطاير للمشاريع الاستراتيجية للهيئة، ومنها محطة كهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 250 ميجاوات، وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2024، كما تحدث معاليه عن مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتم تصميم وبناء المحطة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر مربع، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية، ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.

وزار سفير جمهورية باراغواي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث استمع من مسؤولي الهيئة إلى شرح حول مختلف مراحل المجمع، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وأشاد سفير جمهورية باراغواي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

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