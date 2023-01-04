محمية الزوراء تعزز جاذبية عجمان السياحية

المصدر: وام

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تعد إمارة عجمان واحدة من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار من داخل الدولة وخارجها خاصة في فصل الشتاء للتمتع بتجربة سياحية فريدة.

وتنفرد إمارة عجمان بطبيعة خلابة اكتسبتها من شواطئها الرملية الساحرة ومحمياتها البيئية وغابات المانجروف التي تستقطب جميع أفراد العائلة وتوفر تجربة شيقة لممارسة الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضات.

وتعتبر محمية الزوراء الطبيعية وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية نظرا لما تتمتع به كثرة أشجار المانجروف التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه، كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات هائلة من الأسماك والشعب المرجانية.

وتوفر محمية الزوراء تجربة سياحية متكاملة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، وتعد المكان المناسب للرحلات العائلية والمغامرة والسفاري، ورياضة المشي، وممارسة الأنشطة المائية والسباحة، والغطس، والتجديف بالزوارق وركوب الدراجات المائية ومشاهدة مختلف أنواع الحيوانات والطيور .

وتضم المحمية عدداً كبيراً من الطيور ذات الأنواع المختلفة، والبالغ عددها 58 نوعاً، تنتشر بين الغابات والأشجارالكثيفة، كما يوجد بها حديقة الإمارات للحيوانات القزمة التي تعتبر أحد المعالم البارزة في الإمارة .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد أطلق في ديسمبر الماضي، الدورة الثالثة لحملة "أجمل شتاء في العالم"، من محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان .

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