شرطة دبي تكرم المتميزين في قطاع شؤون الإدارة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، حفل تكريم المتميزين في الإدارات العامة لقطاع شؤون الإدارة، وذلك في مختبر الابتكار بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ورؤساء الأقسام والموظفين.

وألقى اللواء رفيع كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في تكريم الموظفين والحرص على تحقيق التميز والريادة في مختلف القطاعات.

وأشار اللواء رفيع إلى أن نجاح القيادة العامة لشرطة دبي هو انعكاس لجهود كل فرد فيها، ودليل لإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم، ومهام أعمالهم بانسجام وتعاون بروح فريق العمل، مبيناً أن شرطة دبي تعتز بكوادرها البشرية، وتحرص على تكريس مبدأ التواصل، وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز، وتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية تسعد الموظفين، وتحثهم على تأدية مهامهم، وتنشر روح الإبداع والمنافسة فيما بينهم.

وشدد اللواء رفيع على أن النجاح الذي تحقق في قطاع شؤون الإدارة خلال العامين الماضيين يأتي بفضل الله وتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، وجهود الموظفين المتميزة في تطوير العمل، والسعي الدؤوب نحو التميز والريادة العالمية، معبراً عن شكره لكل الموظفين على حرصهم على تحقيق التميز.

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