رئيس ليبيريا يفتتح "مستشفى الإمارات" في مقاطعة غباربولو

المصدر: وام

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افتتح فخامة جورج مانيه ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة "مستشفى الإمارات" في مقاطعة غباربولو في شمال البلاد، والذي يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على مد جسور التعاون وتقديم الدعم لشعوب الدول الشقيقية والصديقة حول العالم.

وحضر مراسم الافتتاح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والعميد الركن طبيب عائشة سلطان الظاهري رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية بوزارة الدفاع، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأعرب فخامة جورج ويا خلال مراسم الافتتاح عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على هذه المبادرة والدعم الكريم لشعب ليبيريا.

وقال فخامته : " إن بناء المستشفى في مقاطعة غباربولو يسهم في دعم القطاع الصحي في جمهورية ليبيريا، وفي تقديم خدمات علاجية وتشخيصية ووقائية للعديد من أبناء الشعب الليبيري والمناطق المحيطة بها".

من جهته نقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى فخامته وتمنياته لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وقال معاليه في كلمة له خلال حفل الافتتاح : "إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا تزداد رسوخا وقوة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2009، حيث تنعكس قوة هذه العلاقات على نمو التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين ".

وأضاف معاليه : " إن افتتاح مستشفى الإمارات في ليبيريا يدعم قطاع الرعاية الصحية فيها بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام، إذ يوفر المستشفى خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية لأكثر من نصف مليون شخص يعيشون في المناطق الريفية في ليبيريا وسيراليون نتيجة لموقعه الهام".

وأكد معاليه على الفرص الواعدة لتعزيز الشراكات بين البلدين في ظل حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها مع ليبيريا لا سيما في مجالات التنمية المستدامة.

وتبلغ سعة المستشفى 125 سريرا ويمتد على مساحة 80 ألف قدم مربع مع جميع المرافق الحديثة، ويضم المستشفى غرف عمليات، ومختبرا حديثا، ووحدة عناية مركزة، وأقساما متخصصة مختلفة، كما يعمل المستشفى باستخدام نظام الطاقة الشمسية.

ويقدم "مستشفى الإمارات" خدماته الطبية والعلاجية لسكان غباربولو كما يمكن للمناطق المحيطة الاستفادة من الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى، فيما يستفيد مواطنو سيراليون القريبون من الحدود الليبيرية في مقاطعة كونغبا من الحصول على خدماته الطبية.

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