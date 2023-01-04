طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والجزر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** و المد الثاني عند الساعة 12:02 والجزر الأول عند الساعة 19:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:53 .

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والمد الثاني عند الساعة 22:09 الجزر الاول عند الساعة 14:59 والجزرالثاني عند الساعة 03:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 55 20

دبي 28 20 55 20

الشارقة 27 17 55 20

عجمان 27 19 60 25

أم القيوين 27 17 60 20

رأس الخيمة 26 15 65 20

الفجيرة 25 18 65 30

العـين 26 18 50 20

ليوا 28 16 65 25

الرويس 26 19 65 25

السلع 26 15 70 30

دلـمـا 24 18 65 40

طنب الكبرى 25 21 60 30

طنب الصغرى 25 21 60 30

أبو موسى 25 21 60 30

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